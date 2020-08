Riavrò mia figlia?, su Raidue non bisogna fidarsi di tutte le amiche (Video)

Di Paolo Sutera giovedì 13 agosto 2020

Su Raidue va in onda Riavrò mia figlia?, film-tv in cui la protagonista si mette alla ricerca della figlia che ha appena partorito e che le è stata portata via da una ragazza che sembrava fosse sua amica

Un'amicizia apparentemente tale che in realtà nasconde un piano più complicato, ostacolato da... una bambina. Succede in Riavrò in mia figlia?, il thriller in onda questa sera, 13 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue. Da un incidente, la storia rivela una ricerca di una madre per la figlia appena nata.

Riavrò mia figlia?, la trama

La protagonista è Sarah (Brianne Davis), donna all'ottavo mese e mezzo di gravidanza, sposata con Travis (Jon Prescott). Sarah, dopo un incidente stradale, viene ricoverata in ospedale ed indotta al parto. Nasce così la piccola Lily, che viene in presa in carico dalla suocera Virginia (Kathleen Quinlan) mentre la madre è ancora in ospedale.

Una volta dimessa, però, Sarah scopre che Lily è sparita. A prenderla è stata Jessica (Tonya Kay), quella che sembrava essere una sua amica ma che in realtà nasconde un piano preciso. Jessica, infatti, aveva da tempo una relazione con Travis: i due erano truffatori ed avevano preso di mira Sarah ed il suo patrimonio.

Il piano consisteva, per Jessica, diventare amica di Sarah, e per Travis sposarla, per poi divorziare dopo un anno ed avere diritto a parte dei suoi soldi. Ma quando Travis si innamora di Sarah e la mette incinta, tutti i progetti di Jessica vengono ribaltati. Per questo, Jessica decide di causare l'incidente in cui Sarah rimane ferita, rapire la bambina e chiedere a Sarah un riscatto. Per la protagonista inizia così una ricerca della figlia, in cui non sarà l'unica ad essere coinvolta.

Riavrò mia figlia?, curiosità

Il film-tv è andato in onda su Lifetime, negli Stati Uniti, il 4 gennaio 2019, con il titolo "Saving My Baby". Il regista del film, Michael Feifer, ne è anche sceneggiatore, con Pierre David: i due hanno all'attivo numerosi film-tv thriller.

Per quanto riguarda il cast, da segnalare Brianne Davis, nel cast della serie tv Six (era Lena), e Kathleen Quinlan, che i fan di Chicago Fire conoscono perché dà il volto a Nancy, la madre di Casey (Jesse Spencer).

Riavrò mia figlia?, streaming

E' possibile vedere Riavrò mia figlia? in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.