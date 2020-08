Champions League, Atalanta - PSG stasera in diretta su Canale 5 e Sky

Di Fabio Morasca mercoledì 12 agosto 2020

Ha inizio la Final Eight della Champions League: la partita dell'Atalanta sarà visibile in chiaro.

L'Atalanta rappresenterà l'Italia nella Final Eight di Champions League che si terrà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto 2020.

Dopo aver ottenuto l'accesso ai quarti di finale già prima dell'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia mondiale di COVID-19, i nerazzurri bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini tenteranno un'ulteriore impresa storica, cercando di battere il Paris Saint-Germain di Neymar, Mbappé e dell'ex interista Mauro Icardi in una gara secca con in palio il pass per le semifinali.

La partita si giocherà allo Stadio Da Luz di Lisbona e sarà visibile anche in chiaro, oltre che su Sky.

Atalanta-PSG verrà trasmessa in diretta su Canale 5, a partire dalle ore 21. La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire, andrà in onda il post-partita condotto da Alberto Brandi, con Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari e con Giorgia Rossi e Massimo Paganin, in collegamento dal Portogallo.

Di seguito, invece, trovate tutta la programmazione dei quarti di finale di Champions League riguardante Sky.

Champions League - Partite 12-15 agosto in diretta tv Sky

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

ore 21

Atalanta-PSG

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

ore 21

Lipsia-Atletico Madrid

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Alessandro Alciato.

VENERDÌ 14 AGOSTO

ore 21

Bayern Monaco-Barcellona

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Alessandro Alciato.

SABATO 15 AGOSTO

ore 21

Manchester City-Lione

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Alessandro Alciato.

ore 20 e ore 23

Champions League Show

conduce Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Condò, con Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per il calciomercato e con Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles (solo sabato 15 agosto)