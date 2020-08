Diciamolo con una canzone: Stella

Di Hit lunedì 10 agosto 2020

Tante stelle in più nella notte di San Lorenzo

Questa notte, la notte di San Lorenzo, ma anche la prossima, fra l'11 ed il 12 di agosto il nostro cielo,come ogni anno, ci offrirà uno straordinario evento astronomico. Uno sciame di meteore delle Perseidi scivoleranno nel cielo disegnando tratti fiabeschi nel buio della notte, stavolta meno buio del solito.

In una spiaggia, in un prato di campagna o di montagna, oppure in un parco di città ai margini della luce artificiale di un centro urbano, con gli occhi ben fissi verso il cielo, si respireranno le stelle, che una ad una passeranno davanti al nostro sguardo.

Quest'anno per molti, troppi, le stelle assumeranno un significato ancora più profondo. Per tutti coloro che hanno perso un proprio caro, anche per colpa di questo maledetto virus, stavolta nel cielo ci sarà una stella in più. La stella del proprio caro volato in cielo. Una stella che vibra prima negli occhi e poi nel cuore, nel buio della notte, come diceva Antonello Venditti...

Stella

Stella che cammini

Nello spazio senza fine

Fermati un istante solo un attimo

E ascolta i nostri cuori

Caduti in questo mondo

Siamo in tanti ad aspettare

Donaci la pace ai nostri simili

Pane fresco da mangiare

Proteggi i nostri sogni veri

Dalla vita quotidiana

E salvali dall'odio e dal dolore

E a noi che siamo sempre soli

Nel buio della notte

Occhi azzurri per vedere

Questo amore

Grande, grande, grande

Questo cielo si rischiara in un istante

Non andare via, lasciati cadere

Stella, stella mia

Resta ancora nel mio cuore

Proteggi i nostri figli puri

Nella vita quotidiana

E salvali dall'odio e dal potere

Come il primo giorno come nella fantasia

Occhi azzurri per vedere

Grande, grande, grande

Questo cielo si rischiara in un istante

Non andare via

Non ci abbandonare

Stella, stella mia

Resta sempre nel mio cuore

di Antonello Venditti