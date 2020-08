Battiti Live 2020, la terza puntata questa sera su Italia 1: ecco i cantanti ospiti

Di Alberto Graziola lunedì 10 agosto 2020

I Radionorba Vodafone Battiti Live arrivano al giro di boa. Terza puntata in onda stasera, lunedì 10 agosto, su Italia 1. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Sul main stage di Otranto saliranno J-Ax, Baby K, Francesco Renga, Dotan, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt e Ana Mena, Takagi&Ketra, Gaia, Fred De Palma, Raf e Danti.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Ermal Meta, che avrà l’opportunità di vedere per la prima volta la sua Bari dalla prospettiva mozzafiato della terrazza del “teatro galleggiante”, il Teatro Margherita, Elodie dalla splendida cornice del centro storico della “città bianca”, Ostuni, e Aiello dal fortino di Trani, con lo sfondo del porto e della stupenda Cattedrale.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Mola di Bari.

Ieri, l'evento è stato trasmesso in diretta su Radionorba tv e poi, in onda, 24 ore dopo, su Italia 1.