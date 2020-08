Franca Valeri, cambiano i palinsesti nel giorno della scomparsa

Di Giorgia Iovane domenica 9 agosto 2020

I principali canali tv cambiano la programmazione per ricordare Franca Valeri.

Solo qualche giorno fa, le tv italiane hanno fatto a gara a proporre speciali e omaggi per festeggiare i 100 anni di Franca Valeri e una settimana più tardi alcuni di quei contenuti tornano in onda per ricordarla nel giorno della scomparsa. Franca Valeri è morta questa mattina, domenica 9 agosto 2020, e la programmazione tv trova il modo di omaggiarla.

In prima linea la Rai che ha modificato già il pomeriggio proponendo alle 14.00 su Rai 1 Il segno di Venere di Dino Risi con Alberto Sordi, Peppino De Filippo, Vittorio De Sica e Sophia Loren. Alle 15.45 va in onda lo Speciale Techetechè "Cento volte Franca”, realizzato per il suo compleanno (e interrotto bruscamente per lasciare spazio alle repliche io Ora o mai più). La proposta di Rai 1 continua in access prime time con l'ultima intervista a Franca Valeri realizzata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, in onda alle 20.30.

Anche Rai 3 partecipa al ricordo con Un eroe dei nostri tempi, di Mario Monicelli, in onda alle 16.30 e sono i film al centro della programmazione di Rai Movie e Rai Cultura. Su Rai Movie (DTT, 24) va in onda alle 22.45 Gli Onorevoli di Sergio Corbucci con Totò e Peppino De Filippo, mentre Rai Cultura trasmette su Rai Storia (DTT, 54) stasera alle 20.40 (e in replica domenica alle 24:30) e lunedì 10 agosto alle ore 11:00 e alle 19:50 Biografie-Franca Valeri. La Signorina Snob, uno speciale di Pierluigi Castellano. Sempre stasera su Rai5 (DTT, 23) alle 21.15 va in onda In scena – Franca Valeri, altro doc realizzato in occasione del suo centesimo compleanno e composto da sessant’anni di interviste alla Rai e testimonianze di tanti colleghi e artisti.