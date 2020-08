5 Gemelle Sotto Un Tetto: negli Stati Uniti è terminata la season finale?

Di Claudia Cabrini giovedì 13 agosto 2020

A sorpresa, i fan americani del programma hanno scoperto che quella incominciata a fine giugno sia l'ultima stagione del docu-reality. Ed è subito polemica

Sarà già tutto finito? Questo si chiedono i fan americani del programma 5 Gemelle Sotto Un Tetto, ormai affezionati da anni alla famiglia Busby e alle loro 6 figlie, dopo aver letto un recente post su Instagram pubblicato dal profilo originale del docu-reality, che annuncia che quella incominciata negli States il 30 giugno sia proprio l'ultima stagione del programma. Una notizia choc, così come l'hanno definita sui social network gli affezionati allo show, vista la sorpresa che, di fatto, si scontra con quanto dichiarato dalla rete TLC fino a qualche settimana. La rete produttrice del format, infatti, fa aveva spiegato che le registrazioni di una nuova stagione del programma fossero assolutamente in corso. Retro-front netto, quindi, per OutDaughtered (questo il titolo originale del programma) che ora pare arrivato alla sua season finale.

Ad intervenire per tranquillizzare i fan, tuttavia, Adam Busby, papà delle 5 gemelline che online ha spiegato:



"Purtroppo non possiamo al momento pretendere che una troupe televisiva continui a seguirci ogni giorno per raccontare la nostra quotidianità. La pandemia da Covid-19 ci obbliga a fermarci, senza sapere di fatto quando e se potremo mai ripartire con le registrazioni [...] Ci auguriamo che tutto finisca presto, e che ognuno possa tornare alla sua vita di tutti i giorni il prima possibile. Speriamo anche di poter tornare a registrare nuovi episodi per voi, ma per ora... Non si sa".

La polemica in seguito alle dichiarazioni di Adam Busby non si è fatta attendere. Tra i commenti più diretti, sui social network, spiccano quelli di alcuni fan del programma che chiaramente hanno scritto: "Season finale di soli 3, 4 episodi? Non la chiamerei nemmeno serie questa se fossi in voi!" o, ancora, "Per fortuna avevate detto che la nuova stagione fosse in preparazione. Questa sarebbe una nuova stagione per voi?".

Insomma, per il momento sembrerebbe proprio arrivato il momento dell'Arrivederci per le 5 gemelline della tv, ma non è ancora detta l'ultima parola. Al contrario che qui, dove su Real Time ancora vediamo trasmesse le vecchie stagioni del programma, negli States 5 Gemelle Sotto Un Tetto era arrivato all'edizione numero 10. La così chiamata Season Finale della quale si sono tanto lamentati i fan, non era altro che il montaggio di una serie di video che la famiglia stessa, e con essa le 5 gemelline, aveva registrato in casa nel corso dei primi giorni di quarantena.

Ad oggi, tuttavia, non si sa ancora se prima o dopo qualcosa si muoverà. TLC dal canto suo non ha più dato risposte ai fan né spiegazioni a chi gliele domandava, perciò al momento sembra proprio che al docu-reality 5 Gemelle Sotto Un Tetto si possa semplicemente aggiungere la parola "Fine". Cosa accadrà nei prossimi mesi? Tornerà a bollire qualcosa in pentola, oppure no?