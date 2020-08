Piedi Al Limite: il Dottor Brad Schaeffer prima era... Un Titano?

Di Claudia Cabrini martedì 11 agosto 2020

Il podologo di Piedi Al Limite aveva già partecipato ad un precedente programma televisivo in un ruolo completamente diverso; quello del Titano.

Lo conosciamo come il Dottor Brad Schaeffer, specialista podologo del docu-reality di Real Time Piedi Al Limite, ma ci è bastato fare qualche ricerca sulla sua carriera di medico per scoprire che in realtà... Il Dottor Brad Schaeffer non sarebbe approdato nello show edito da TLC soltanto per competenze professionali ma anche per conoscenze approfondite nel mondo dello spettacolo. Sì, perché in realtà sarebbe anzitutto un attore. Come leggiamo sul portale Stop Foot Painfast, infatti:



"Il Dottor Schaeffer in passato è stato scelto come concorrente di The Titan Games [un reality fitness, ndr] dove ha dovuto superare diverse prove di forza in compagnia di The Rock, in onda sulla rete NBC".

Avrebbe superato le selezioni tra oltre 100 candidati, arrivando in finale come unico concorrente tra 16 rimasti. A tal proposito, a Stop Foot Painfast Schaeffer ha spiegato:



"Per me è stato un vero onore essere stato scelto come Titano. Competere è stato molto speciale per me, soprattutto mi ha emozionato avere i miei genitori lì ad osservarmi. Provare a me stesso di essere forte e di avere la determinazione giusta per arrivare alla fine è stato molto importante".

Insomma, il Dottor Schaeffer sarebbe sempre stato interessato alla carriera televisiva, e sicuramente in questo anche la sua bellezza lo ha aiutato. A quanto pare, tuttavia, la notizia di aver partecipato ad un precedente programma televisivo quale quello ideato da The Rock gli avrebbe complicato la carriera medica, facendogli perdere anche molta credibilità. Anche per questo, sempre sul magazine Stop Fooot Painfast leggiamo:



"Nonostante la sua passione per lo sport e per lo spettacolo, il Dottor Schaeffer vi curerà i vostri piedi e le vostre anche nel migliore dei modi. Riuscirà a risolvere i problemi dei vostri bambini affetti da diabete e con problemi alimentari, così come malattie infettive alle ossa e molto altro ancora. Cura pazienti di ogni età! Se state cercando un Dottore realmente interessato ai vostri problemi di salute, dovete prenotare un appuntamento con lui!".