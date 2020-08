Matrimonio A Prima Vista 7 USA: Tristan si è risposato (e non con Mia)

Di Claudia Cabrini mercoledì 12 agosto 2020

Tristan si sarebbe risposato con Miss Texas. Si chiama Rachel e ha 29 anni.

Sono una delle coppie della settima edizione di Married At First Sight - docu-reality approdato in Italia con il titolo di Matrimonio A Prima Vista del quale stiamo, di settimana in settimana, assistendo alle puntate della settima stagione ambientata negli States in onda su Real Time - e se anche non amiamo molto fare spoiler, stavolta la notizia è d'obbligo.

Stiamo parlando della coppia di Matrimonio A Prima Vista 7 USA formata da Tristan e Mia, entrambi di 29 anni, originari del Texas, che all'interno del docu-reality sta rivelando non poche sorprese. Ebbene, se è vero che di settimana in settimana stiamo scoprendo come stiano effettivamente proseguendo le cose tra i due, è altresì vero che le vite di entrambi siano molto cambiate a show terminato.

Anche per questo, vorremmo svelarvi la novità; a ben 2 anni dal termine delle registrazioni di Matrimonio A Prima Vista 7 USA, Tristan si sarebbe di fatto ricostruito una vita, e senza Mia. Come scopriamo dal suo canale Instagram ufficiale, il giovane si sarebbe risposato proprio poche settimane fa, probabilmente a giugno. Il suo profilo Instagram, inattivo per molto tempo per questioni contrattuali, (negli States infatti sta andando in onda anche lo spin-off Matrimonio A Prima Vista e poi... che ha quindi obbligato i protagonisti del reality al silenzio stampa fino a poche settimane fa) si è improvvisamente riacceso soltanto lo scorso anno, e più precisamente a gennaio 2019. Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, Tristan ha invece presentato sui social la sua nuova fidanzata, Rachel, con una tenera didascalia:



"La vita è un viaggio continuo. Una canzone, un evento, un istante soltanto possono cambiare il corso della tua vita completamente. La mia è cambiata il giorno in cui ho incontrato te. Sono molto grato di poter avere un angelo in carne ed ossa al mio fianco. Buon San Valentino. Sei l'unica per me, Amore mio".

Soltanto qualche mese dopo, il 3 giugno 2019, Tristan è tornato online per annunciare di aver chiesto la mano alla sua futura moglie:



"Siamo tutti nati per uno scopo. Io credo di aver individuato il mio; Amare e servire Dio. E ora Amare e servire te. Sei la mia regina. Non c'è nessun'altra come te. Vorrei vivere tutto il resto dell mia vita al tuo fianco. Sei la mia metà. Sei il mio amore. GRAZIE. #SheSaidYes!".

Soltanto qualche settimana fa, invece, il 13 luglio per la precisione, la foto di Tristan e della nuova moglie in abiti da matrimonio. Tristan ha dovuto richiudere l'account per diverse settimane, come raccontato in un post precedente nel quale spiegava ai suoi fan di essere molto contento delle reazioni del pubblico allo spin-off Matrimonio A Prima Vista E poi..., nel quale Tristan presentava l'attuale moglie al suo fianco. Soltanto a luglio è potuto tornare attivo sui Social, e ora non si risparmia dal condividere foto e Instagram Story che lo ritraggono in compagnia della moglie, Rachel.

Di lui sappiamo che continui a lavorare come tutor, mentre della moglie, Rachel, possiamo svelarvi che sia stata Miss Texas, come riportato nella sua biografia di Instagram, che abbia 29 anni e che al momento stia proseguendo i suoi studi all'Università. Sarebbe anche appassionata di Cucina, e per questo gestirebbe un Food Blog intitolato CaratCooking.