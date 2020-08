Il dottore vi ucciderà subito, su Raidue non c'è pace per una paziente (Video)

Di Paolo Sutera sabato 8 agosto 2020

Su Raidue va in onda Il dottore vi ucciderà subito, film-tv in cui la protagonista, dopo un incidente, viene salvata da un dottore che però diventa ossessionato verso la donna

Cosa c'è di peggio di un incidente sugli sci? Un dottore che ti stalkera subito dopo averti curato. Succede alla protagonista de Il dottore vi ucciderà subito, il film-tv in onda questa sera, 8 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue: un thriller in cui una donna, verso chi le ha salvato la vita, passa da grata a spaventata.

La trama

(Gina Vitori) è una giovane donna che, durante una vacanza in montagna con il fidanzato, nel vedere mentre scia quest'ultimo flirtare con un'altra donna, si distrae e si ferisce gravemente. Viene così portata di corsa in ospedale, dove il Dr. Gary Vincent (Anthony Jensen) la cura e riesce a salvarle la vita.

Sarah è enormemente riconoscente verso il medico, ma sia lei che la sua compagna di stanza Rosaland Golding (Kate Watson) lo trovano un po' strano. In effetti, il Dr. Vincent scambia la gratitudine della donna per qualcosa di più, iniziando a prendersi qualche libertà di troppo: le chiede, ad esempio, di dargli del tu, ed inizia anche a toccarla in modo inappropriato.

Per farla restare di più in ospedale, le ordina anche delle sessioni di fisioterapia con il Dr. Jake Drummond (Matthew Pohlkamp), affascinante uomo che lega subito con Sarah. Il Dr. Vincent continua a spiarla da lontano, fin quando viene dimessa e scopre che Sarah e Jake si sono baciati.

La follia del medico non ha più freni: ossessionato da Sarah, vede in Jake un avversario da eliminare, ma soprattutto cercherà di fare tutto affinché la paziente decida di stare con lui. E questo vuol dire non avere nessun tipo di scrupolo.

Curiosità

Il film è andato in onda su Lifetime nei mesi scorsi con il titolo "The Doctor Will Kill You Now". Anthony Jensen, oltre che attore, è anche noto per essere produttore di alcuni reality show americani. Gli sceneggiatori sono Ward Anderson, attore comico che qui si cimenta con un thriller, ed il regista Marc Morgenstern.

Il dottore vi ucciderà subito, streaming

E' possibile vedere Il dottore vi ucciderà subito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.