La vita in diretta, Andrea Delogu: "Anche io ho la cellulite". E la mostra alla telecamera

Di Massimo Galanto venerdì 7 agosto 2020

Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice mostra senza paure le sue imperfezioni. Quante/i colleghe/i lo avrebbero fatto?

Qualcuno se lo dimentica, talvolta, e così ogni tanto è giusto sottolinearla, la normalità. Nella puntata di oggi di La vita in diretta, Andrea Delogu ha compiuto un gesto normalissimo, sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha ammesso di avere cellulite e smagliature, quindi, con l'aiuto di Cristina Fogazzi (@estetistacinica su Instagram) ha mostrato la ritenzione idrica sulla gamba destra. La regia ha stretto l'inquadratura e ha immortalato il difetto fisico della Delogu.

Il nobile intento di lanciare un messaggio body positive non è stato tradito neanche dai toni e dai contenuti del talk che ne è seguito, con in studio anche un medico.

Non è la prima volta che la Delogu lancia - in maniera assai efficace - messaggi sulle inevitabili imperfezioni del corpo femminile. A settembre scorso con una foto pubblicata su Instagram ammise di utilizzare in tv la panciera e fece notare: "Quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto".

Di recente un'operazione analoga sui social è stata attutata da Aurora Ramazzotti (anche a Ogni mattina su Tv8) e dalla seguitissima Chiara Ferragni.