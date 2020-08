Uomini e donne, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda candidati al trono

Di Massimo Galanto venerdì 7 agosto 2020

Due di loro siederanno da settembre 2020 sul trono di Uomini e donne. Ecco chi sono

A Uomini e donne arrivano i preliminari. Nel senso che oggi è stato annunciata la candidatura di tre ragazzi al trono classico del programma di Canale 5 che tornerà a settembre con la conduzione di Maria De Filippi. Si tratta di Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Loro sono tre, ma i troni a disposizione sono due. Così, sarà il pubblico a poter esprimere la preferenza sul sito Witty.

Nei video di presentazione (clicca qui per vederli), Davide Donadei spiega di avere 25 anni e di vivere in un paese vicino Gallipoli, in Puglia: "Faccio il ristoratore da quando avevo 16 anni, da due anni ho preso in gestione il ristorante nel quale facevo il cameriere. Mio padre ha avuto un po' di problemi con le forze dell'ordine".

Gianluca De Matteis è un fisioterapista di 30 anni, compiuti il 30 maggio: "Ho tantissimi hobbies, mi piace praticare sport, calcio, surf, vado in moto. Mi piace recitare". Tra le sue passioni anche i viaggi.

Davide Blanda ha 27 anni, viene da Novara e fa l'operaio in un'azienda alimentare. Vive con i genitori e i due fratelli. Su Tik Tok ha oltre 44 mila follower: "Ho avuto una storia importante, ma ero molto piccolo, avevo 19 anni, mentre la ragazza era più grande".