Bake Off Italia 2020 esplora le nuove frontiere della dolcezza: il set e il promo della nuova edizione

Di Giorgia Iovane venerdì 7 agosto 2020

Bake Off Italia è pronto a tornare in onda: le immagini del nuovo set e il promo agostano lanciano l'ottava edizione.

Bake Off Italia 2020 è pronto al kick-off, fissato per venerdì 4 settembre alle 21.10 come sempre su Real Time (DTT, 31). Come ormai noto, quest'anno nel cast c'è la new entry Csaba dalla Zorza, che si unisce ai veterani Clelia D'Onofrio ed Ernst Knam e all'ormai consolidato Damiano Carrara.

In attesa che vengano svelati i nomi dei concorrenti di questa edizione, la prima in era Covid e quindi alle prese con nuove norme di sicurezza nella produzione e nella gestione della gara e degli assaggi, Real Time dà qualche anticipazione su come sarà allestito il tendone di Villa Borromeo d'Adda e quale sarà il tema dell'anno. Se il promo - che si immagina possa diventare anche parte della presigla - gioca tutto sull'esplorazione e sulla scoperta di "un mondo di dolcezza" e delle "nuove frontiere della dolcezza", il set non è da meno, con toni, colori e fiori d'ispirazione tropicale.

Intanto le riprese sono ancora in corso: Benedetta Parodi, per l'ottava stagione consecutiva alla guida del main format del brand, ha festeggiato il suo compleanno sul set e stando a quanto pubblicato dal sito MBNews, il contratto tra la produzione e il Comune di Arcore, su cui insiste Villa Borromeo d'Adda, per l'allestimento della tensostruttura, iniziato lo scorso 15 maggio, proseguirà fino al 20 settembre.