Sorelle Al Limite (da 500 chili): come stanno Amy e Tammy Slaton oggi?

Di Claudia Cabrini venerdì 7 agosto 2020

Le due sorelle Slaton, da contratto, non possono ancora utilizzare i social. Anche per questo i fan si domandano come stiano al momento. Ecco cosa sappiamo noi...

Le stiamo conoscendo di settimana in settimana su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, le Sorelle Al Limite divenute famose in tutto il mondo per il loro peso da record. Stiamo parlando di Amy e Tammy Slaton, originarie del Kentucky, scoperte in realtà dagli appassionati di Challenge su Youtube ancor prima che dalla tv. Già anni or sono, infatti, molto prima di prendere parte ad un programma tutto loro edito da TLC (lo stesso che proprio in questi ultimi giorni vediamo in prima serata su Real Time) le due Sorelle Al Limite avevano già iniziato a spopolare sulla piattaforma di video più famosa al mondo grazie a diverse Challenge durante le quali cercavano di ingurgitare il maggior quantitativo di cibo, soprattutto dolciumi o caramelle di solito, nel minor tempo possibile.

Se nei prossimi giorni vedremo come andrà a finire il loro percorso all'interno del docu-reality, è tuttavia di come stiano effettivamente oggi le due ragazze che vi vorremmo parlare.

Grazie a RepublicWorld.com scopriamo che a programma terminato, negli States in onda in prima visione assoluta da gennaio 2020 per sei settimane, Amy sia riuscita a perdere quasi 45 chili, scendendo così al peso di 138, mentre Tammy di chili ne abbia persi soltanto 22, arrivando al peso di 250 chilogrammi. Amy, che nel corso del docu-reality svelerà di voler dimagrire soprattutto per poter rimanere incinta, pare abbia di recente visitato una ginecologa, che tuttavia le avrebbe comunicato che le sue ovaie continuino a funzionare molto male. Di fatto, Amy per poter ipotizzare una gravidanza dovrebbe perdere molto altro peso, al momento. Per questo, starebbe lavorando duramente per riuscire a dimagrire di altri 50 chili.

Tammy, invece, pare abbia ritrovato la sicurezza persa un tempo, riuscendo a tornare a fare la spesa al supermercato da sola. Sempre secondo quanto riportato da RepublicWorld.com, le due sorelle Slaton starebbero ora proseguendo il loro percorso in clinica, nonostante le registrazioni del programma siano terminate.