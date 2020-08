Champions League, Barcellona-Napoli stasera in diretta su Canale 5 e Sky

Di Massimo Galanto sabato 8 agosto 2020

Ecco come vedere la partita di Champions League del Napoli di Gattuso

Dopo Juventus-Lione di ieri, oggi, sabato 8 agosto, è la volta del Napoli di Gennaro Gattuso, che torna in campo in Champions League, sfidando il Barcellona di Messi, contro cui all'andata era finita 1-1. L'ottavo di finale sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky. In programma, sempre con calcio di inizio alle ore 21, anche Bayern Monaco-Chelsea.

Su Canale 5 post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini E Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.

Su Sky in Studio Champions League Show, in onda alle 20 e alle 23, con Ilaria D'Amico ci saranno Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles), Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Luca Marchetti.

Champions League, partite oggi sabato 8 agosto in diretta tv

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Barcellona-Napoli Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); Canale 5

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Francesco Modugno; telecronaca Pierluigi Pardo; commento: Aldo Serena.

Diretta Gol Dario Massara

Bayern Monaco-Chelsea Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Davide Polizzi