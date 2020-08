Incendio nel villaggio di Temptation Island in Sardegna

Di Massimo Galanto giovedì 6 agosto 2020

Rogo all'Is Morus Relais, i Carabinieri hanno ritrovato una lettera con minacce alla proprietà

Il villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, quello dove da alcuni anni viene registrato Temptation Island, è andato in fiamme. A darne notizia è L'Unione Sarda, secondo cui sarebbe stata ritrovata dai Carabinieri una lettera con pesanti minacce rivolte alla proprietà dell'hotel.

In particolare, sarebbe andata a fuoco un'auto parcheggiata nei pressi del villaggio e la veranda della sala congressi. I pompieri sono interventi e hanno domato l'incendio e al momento la struttura è regolarmente aperta senza disagi - fanno sapere dall'hoterl - per gli ospiti.

Le registrazioni di Temptation Island sono terminate alcune settimane fa, con l'ultima puntata trasmessa giovedì 30 luglio, mentre tra pochi giorni dovrebbero iniziare le riprese della nuova edizione, in onda a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Per la cronaca, una persona accorsa per spegnere il rogo è rimasta intossicata ed è stata soccorsa e portata in ospedale precauzionalmente. Sulle origini dell'incendio sono in corso le indagini dei Carabinieri.