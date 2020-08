Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Una delle due sorelle Slaton, Amy, avrebbe nettamente allargato la sua fanbase. A conquistare gli spettatori la sua determinazione, e la sua schiettezza in tutto ciò che dice o fa.

Un successo a dir poco strabiliante quello che giorno dopo giorno stanno riuscendo ad ottenere anche in Italia le Sorelle Al Limite Amy e Tammy Slaton, conosciute soprattutto per il loro grave status di obesità al quale stanno cercando di porre rimedio tramite un percorso in clinica, raccontato benissimo dal docu-reality in questi giorni in onda sul canale 31 del digitale terrestre.

E se negli States le Sorelle Al Limite che oggi anche noi conosciamo sono famose da anni e non soltanto grazie alla tv (vi avevamo infatti parlato di loro anche qualche giorno fa, e di come fossero nate grazie a impressionanti challenge su Youtube nelle quali si sfidavano a ingurgitare più cibo possibile nel minor tempo possibile in particolar modo), è sempre negli Stati Uniti che ora pare che Amy sia diventata modello di ispirazione per moltissime adolescenti online. Sì, perché se ancora non ci è chiaro come stiano le sorelle Slaton al momento - visto che di fatto le due ragazze per contratto ancora non sono libere di apparire sui social onde evitare di rovinare la sorpresa a tutti i fan incollati alla televisione per seguire con passione il loro percorso - è altresì vero però che le followers americane siano più che certe di un fatto; Amy sarebbe davvero cambiata molto negli anni, e avrebbe a più riprese dimostrato fieramente tutta la sua determinazione e la sua forza di volontà.

Come raccontato dal magazine americano The Blast, infatti, Amy verrebbe descritta dai fan su Instagram come "A dir poco fantastica!". Al momento i suoi followers infatti stimerebbero moltissimo tutti i traguardi che la ragazza sarebbe riuscita a conquistare, e in particolar modo su Youtube la sua fanbase starebbe crescendo parecchio.



"Sono onorata di notare quanto Amy ce la stia mettendo tutto. Leggo una vena di felicità, e di luce e di positività nei suoi occhi" le avrebbe scritto una fan proprio su Youtube e, ancora, "Amy sta cambiando moltissimo, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Lei è molto più sincera ora. Congratulazione Amy, applausi per te!".

Nel frattempo, come riportato da TvShowCase.come, Amy starebbe anche parlando liberamente dei suoi problemi di salute su Youtube, cosa mai fatta prima. Il portale a stelle e strisce, infatti, racconta che la ragazza avrebbe spiegato tramite una serie di video di tutte le difficoltà riscontrate fino ad ora con la maschera per l'ossigeno che per molto tempo è stata costretta a portare (doveva indossarla per aiutarsi a respirare visto che, di fatto, a causa del suo peso la sua respirazione era fortemente compromessa). Ad oggi Amy avrebbe perso molto peso (non potrebbe tuttavia parlarne liberamente svelando di fatto quanto, per ragioni di contratto) e anche per questo starebbe facendo molta fatica ad indossare la maschera per l'ossigeno inizialmente pensata per lei, perché ora le starebbe larghissima. Il problema? Sembra che occorrano minimo 6 mesi, massimo 12, per ottenerne un'altra della sua misura. Come procederanno le cose per lei? Quel che è certo è che, al momento, la ragazza abbia tutto il pubblico dalla sua parte, e non è poco.