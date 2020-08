Grande Fratello Vip 2020, "Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavio Vento e Patrizia De Blanck concorrenti" (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 6 agosto 2020

A spoilerare i nomi forti del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata proprio la De Blanck. Ecco il video con le sue parole

Continuano a rimbalzare i nomi dei concorrenti della nuova edizioen del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5. In attesa delle conferme ufficiali, ecco le rivelazioni a sorpresa di Patrizia De Blanck, che ha sapere che entrerà nella Casa di Cinecittà in compagnia di Flavio Vento, Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko.

Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la figlia), Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Ci aspettano mesi in cui verrà riscritta la storia del trash, lo sento

pic.twitter.com/EAbHguBXFF — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) August 6, 2020

Se i nomi della Gregoraci e della Vento erano stati annunciati già tempo fa da Blogo, fa notizia (anche se il settimanale Oggi qualche settimana fa ne aveva accennato) la possibile partecipazione dell'attore, che negli ultimi anni ha faticato a trovare film e serie televisive in cui recitare, finendo più di frequente al centro di questioni legate al gossip. Per la cronaca, il sito Giornalettismo poco fa ha smentito la notizia sostenendo che Garko "ha altri impegni non televisivi".