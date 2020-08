Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi?

Di Claudia Cabrini giovedì 6 agosto 2020

Della giovane si sarebbero perse le tracce. Forse la rivedremo a Vite Al Limite e poi...

Sul web la troviamo etichettata come "la più complicata paziente di tutto il programma" e, ancora, come "quella maggiormente ostacolata dalla famiglia intera". Ma esattamente, chi è Maja Radanovic e perché le sue fan-page (soprattutto americane) hanno iniziato ad attaccarla in questo modo?

La conosceremo più da vicino stasera su Real Time Maja, protagonista di Vite Al Limite e paziente del dottor Nowzaradan che ha deciso di affidarsi alla clinica di Houston per il recupero di una condizione fisica normale. A soli 33 anni all'epoca della sua partecipazione al programma, Maja era ormai arrivata a pesare 315 chilogrammi, ma proprio grazie al suo percorso all'interno del docu-reality era riuscita a perdere ben 50 chili in soltanto 8 mesi, iniziando così di fatto a sentirsi meglio e più felice. Ciò che sappiamo di lei è che fosse nata da genitori serbi immigrati negli States, genitori che tuttavia si separarono quando lei aveva soltanto 2 anni, e che finirono con l'abbandonarla completamente.

Anche in questo caso, alla base dei gravi problemi di obesità di Maja scopriamo esserci quindi profondi trauma vissuti da piccina. Come racconterà la stessa Radanovic all'interno dell'episodio che la vede protagonista, infatti, la sua incontenibile voglia di cibo si trasformerà in un vero e proprio problema sin dalla sua infanzia. Il papà la abusava, e certo anche il fatto che i suoi genitori si siano separati e poi l'abbiano abbandonata non ha aiutato. E se come vedremo anche questa sera, prima di arrivare a Houston Maja era già da parecchio tempo che non riusciva assolutamente a muoversi dal letto, è anche vero che una volta terminato per lei il percorso all'interno del programma sembrava che la sua vita fosse finalmente pronta a migliorare per sempre.

Ma esattamente, come si sono evolute ad oggi le cose per la ragazza? I suoi profili social, seppur davvero tanto seguiti, risultano privati e inattivi. L'unica cosa che di lei riusciamo ad evincere è che stia bene. Nel suo ultimo post pubblico, infatti, spiegava ai fan che stesse proseguendo le cure affinché col tempo potesse perdere altro peso. "C'è ancora molto da fare ma so per certo che non smetterò", aveva scritto proprio Maja su Facebook una volta uscita dal programma.

Quel che è certo è che nel tempo i rumors su di lei non si siano affatto arrestati. Le fan-page più attive dello show avrebbero paparazzato Maja in Texas, dove si sarebbe stabilmente trasferita e vivrebbe al momento. Tuttavia, sono in tanti a credere che il ritorno di Maja a Houston sia in realtà dato da una sua ipotetica apparizione nello spin-off Vite Al Limite e poi... Come staranno realmente le cose? Nonostante l'insistenza dei fan, TLC (produttrice originaria del programma) non avrebbe ancora confermato né smentito nulla. Ne sapremo presto di più su Maja?