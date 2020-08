Marco Baldini: "Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul0"

Nel corso di una diretta Facebook, ieri sera Marco Baldini ha parlato (senza filtri) anche di televisione svelando di aver ricevuto di recente offerte per tra programmi importanti (a gennaio scorso Blogo scrisse del suo possibile approdo all'Isola dei famosi):

Alla mia età si va in tv solo per fare cose che mi divertono. L'ultimo esperimento che ho fatto, che mi ha fatto guadagnare dei soldini, che ancora devo vedere, ma che comunque arriveranno, è il programma che ho fatto con Caterina Balivo. Perché Caterina mi dava quei 4-5 interventi dove in un minuto potevo dire caxxate e mi divertivo. Se adesso devo fare un programma dove mi rompo i cogli0ni, preferisco rimanere come sto, con le pezze al culo, senza andare in televisione a fare cose che non mi divertono. Mi hanno offerto tre programmi famosi e importanti, adesso. Ma gli ho detto di no, perché non ero adatto, non mi divertivo e non erano nelle mie corde. Gli unici programmi che farei è una specie di Quelli della notte, una serata-minchiata con Fiorello o Propaganda Live, che è figo.