Calcio Femminile: la Serie A su Sky anche per la stagione 2020/21

Di Fabio Morasca mercoledì 5 agosto 2020

La Serie A femminile andrà in onda su Sky per il terzo anno consecutivo.

Per il terzo anno consecutivo, Sky Sport trasmetterà le partite più importanti del campionato di Serie A TIMVISION di calcio femminile.

Sky, infatti, ha annunciato ufficialmente il nuovo accordo con la FIGC riguardante la prossima stagione.

Per la cronaca, la stagione 2019/20, interrotta a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, non è più ripresa e il titolo è stato assegnato alla Juventus, con le bianconere campionesse d'Italia per il terzo anno consecutivo.

Sky Sport trasmetterà 2 partite per ciascun turno di Serie A, tra le quali la partita della domenica alle ore 12:30, per un totale di 44 partite. A queste, si aggiungeranno le semifinali e la finale di Coppa Italia e gli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, per un totale di 50 match, visibili anche in streaming su NOW TV.

Il campionato di Serie A TIMVISION 2020/21 di calcio femminile avrà inizio il prossimo 22 agosto. Giovedì 6 agosto 2020, a partire dalle ore 13 su Sky Sport 24, invece, si terrà l'elaborazione del calendario.

Oltre alle partite, ci saranno anche approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24 e contenuti inediti sul sito di Sky Sport.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport: