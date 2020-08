"Fascino a rischio contenzioso con Discovery", ecco perché Real Time non trasmetterà il daytime di Amici 20

Di Massimo Galanto mercoledì 5 agosto 2020

Interrompendo la produzione di Amici in prima serata, "si è reso impossibile consegnare a Discovery le puntate del daytime di Amici già contrattualizzate" ponendo Fascino "a rischio di un contenzioso". A scriverlo sono gli amministratori della Fascino, la società di cui Maria De Filippi e Mediaset sono soci al 50%. Come riporta Italia Oggi, probabilmente questa situazione ha contribuito ad accelerare la decisione di Discovery di interrompere la collaborazione con il talent show, come annunciato a luglio in sede di presentazione dei palinsesti di Real Time.

Nel pezzo firmato da Claudio Plazzotta, si legge che la Fascino nel 2019 ha generato utili per 4,17 milioni di euro, ma li ha riportati a nuovo perché, come spiegano gli amministratori, "molto probabilmente l'esercizio 2020 si chiuderà in perdita" a causa della pandemia da coronavirus che ha interrotto o comunque limitato le produzioni televisive.

Nel dettaglio, si apprende che il valore della produzione di Fascino nel 2019 è di 75,18 milioni di euro (+6.3% sul 2018), composto da 66,8 milioni di ricavi da produzioni televisive (+5.6%) e da 8,3 milioni di altri ricavi, tra cui i 4,6 milioni di sponsorizzazioni, gli 1,6 milioni di Witty Tv e i 370 mila di merchandising. Il patrimonio netto è di 26,8 milioni di euro, mentre sono 214 le persone che vi lavorano (4 dirigenti, 177 impiegati e 33 operai). L'amministratore delegato Giuseppe De Filippi (fratello di Maria) guadagna 150 mila euro (più bonus) e dal 2020 maturerà una indennità di fine mandato pari a 150 mila euro per ciascun anno in cui resterà in carica, da incassare in una unica soluzione alla fine del suo rapporto con Fascino.