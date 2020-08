Europa League, Siviglia-Roma oggi in diretta su Sky

Di Massimo Galanto giovedì 6 agosto 2020

I giallorossi in campo alle 18.55, partita visibile solo agli abbonati della pay tv

Si concludono oggi, giovedì 6 agosto, gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'Inter, scesa in campo ieri, nella giornata odierna tocca alla Roma. La squadra di Paulo Fonseca affronterà il Siviglia alle ore 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV) e sarà dunque visibile solo agli abbonati della pay tv.

Per i commenti in studio alle 18, alle 21 e alle 23 con la padrona di casa Anna Billò ci saranno Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Fayna, Luca Marchetti e Massimo Ambrosini.

Di seguito il dettaglio della programmazione, che riguarda ovviamente anche gli altri match di oggi:



Europa League, partite oggi 6 agosto 2020

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Siviglia-Roma Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Angelo Mangiante;

Diretta Dario Massara

Bayer Lev.-Rangers Glasgow Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Wolverhampton-Olympiacos Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Basilea-Eintracht F. Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Davide Polizzi