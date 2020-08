Palinsesti Mediaset autunno 2020, ecco quando iniziano i programmi

Di Massimo Galanto mercoledì 5 agosto 2020

Comunicate le date di partenza dei programmi di prime time di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 nell'autunno 2020

Quando inizieranno i programmi di prima serata di Canale 5, Italia 1 e Rete 4? La risposta arriva da Publitalia, che ha comunicato le date di partenza (salvo variazioni) delle trasmissioni.

Su Canale 5 mercoledì 9 settembre al via la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi (probabilmente non ci saranno vip in gioco, per evitare la sovrapposizione con il Gf Vip), mentre la sera successiva toccherà alla nuova edizione di Chi vuol essere Milionario? con Gerry Scotti. Sabato 12 parte la settima edizione di Tú sí que vales, con il cast interamente confermato, mentre domenica 13 inizierà Live – Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Lunedì 14 la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini (con doppio appuntamento settimanale, a partire da venerdì 18).

Per quanto concerne Italia 1, la serie Lincoln Rhyme, tratta dal best seller Il collezionista di ossa, partirà martedì 25 agosto e andrà in onda per cinque settimane fino al 22 settembre. In onda da giovedì 20 agosto i nuovi episodi di Chicago Med (fino al primo ottobre). Freedom - Oltre il confine di Roberto Giacobbo, già visto su Rete 4, esordirà venerdì 11 settembre. Il programma di punta delle rete, ossia Le Iene, avrà inizio soltanto martedì 6 ottobre. Tiki Taka andrà in onda in concomitanza con la partenza del campionato di serie A 2020-2021, fissata per il momento al 19 settembre, il lunedì in seconda serata con la conduzione affidata a Piero Chiambretti. La domenica in seconda serata dopo il posticipo, confermato Pressing Serie A con Giorgia Rossi.

Infine, Rete 4 'riaprirà' il 31 agosto, con Quarta Repubblica di Nicola Porro. Gli altri talk inizieranno nella seconda settimana di settembre: Fuori dal coro di Mario Giordano al via martedì 8, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio da giovedì 10, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi da venerdì 11.