Come sorelle, anticipazioni quinta puntata

Di Paolo Sutera mercoledì 5 agosto 2020

Le anticipazioni della quinta puntata di Come sorelle, la serie tv turca con protagoniste tre sorelle che non sapevano l'una dell'esistenza dell'altra

Continuano le vicende delle tre protagoniste di Come sorelle, la serie tv turca in onda su Canale 5 quest'estate, a conferma di come le produzioni provenienti da Istanbul e dintorni siano ormai diventate una certezza del palinsesto estivo della rete ammiraglia di Mediaset.

Nella quinta puntata, in onda questa sera, 5 agosto 2020, alle 21:20, le tre sorelle (più una) dovranno affrontare nuove rivelazioni e soprattutto nuovi pericoli, rappresentati dalle persone che le circondano e che non sempre hanno buone intenzioni.

Come sorelle, la quinta puntata

(Ece Uslu), alla tenuta, incontra Cemal (Emre Kınay): i due hanno un'altra discussione, che termina con una nuova minaccia da parte di lui. Cemal avverte Cahide, infatti, che renderà un inferno la vita delle sue figlie se lei non farà ciò che gli dice.

Grazie proprio a Cemal ed a Cilem (Elifcan Ongurlar), inoltre, Azra (Özge Özacar) viene liberata dal suo aguzzino Okan (Burak Demir). La giovane, però, deve ora vedersela con Cilem, che la ricatta e vuole costringerla a continuare a fingere di essere lei.

Aras, intanto, dice a Deren (Melis Sezen) che il padre si costituirà e si prenderà le responsabilità per la truffa. Ma un altro scontro porterà ad una rottura tra Kenan (Burak Yamantürk) e Deren. Cahide, infine, cerca di sfuggire a Cemal per ritrovare le figlie, ritrova l'uomo per strada: sarà proprio lui e rivelarle cosa hanno fatto le ragazze a Tekin (Yurdaer Okur).

Come sorelle, streaming

E' possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.