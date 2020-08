Sergio Zavoli è morto: con i suoi programmi ha definito il giornalismo tv italiano

Di Giorgia Iovane mercoledì 5 agosto 2020

Da Processo alla Tappa a La Notte della Repubblica: Sergio Zavoli ha definito le forme e i modi del giornalismo tv italiana.

Il giornalismo italiano perde uno dei suoi decani e la tv uno dei suoi 'padri': Sergio Zavoli è morto nella notte tra il 4 e il 5 agosto. Aveva 96 anni.

Scrittore, giornalista, politicamente impegnato fin da giovane, Sergio Zavoli ha firmato alcuni dei programmi più rappresentativi della storia della televisione italiana e gha definito gli stilemi delle inchieste storiche e documentaristiche per il piccolo schermo e anche per la Radio, che fu il suo primo incarico Rai nel 1947. Nel 1962 ha l'idea del Processo alla Tappa per il Giro d'Italia, che resta uno dei capisaldi del racconto sportivo in Italia; 10 anni dopo arriva il ciclo Nascita di una dittatura, prima de La Notte della Repubblica, uno dei documenti più significativi sull'Italia degli Anni di Piombo andato in onda in 18 puntate su Rai 2 nel 1990.

Ha segnato anche la seconda età d'oro della serialità italiana, spingendo per una produzione fictional di respiro internazionale durante il periodo della sua presidenza in Rai, dal 1980 al 1986.

(In aggiornamento)