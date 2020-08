E La chiamano Estate, la diretta su TvBlog dalle 23.05

Di Marcello Filograsso mercoledì 5 agosto 2020

Al via in seconda serata per quattro puntate un programma con Federico Quaranta, Laura Forgia e Manila Nazzaro sul turismo e su come è cambiato il turismo ai tempi del coronavirus

A una settimana dalla conclusione della positiva esperienza di Temptation Island, Manila Nazzaro torna su Rai2 alle 23.05 con E La chiamano Estate, un rotocalco nel quale indaga sul turismo e su come questo sia cambiato con l'avvento del coronavirus. La Nazzaro non sarà sola: al suo fianco Federico Quaranta, già volto di Linea Verde Estate, Frigo e La Prova del Cuoco, oltre a Laura Forgia, in passato co-conduttrice de I Fatti Vostri. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.

Si tratta di quattro appuntamenti per conoscere quattro località meravigliose: il Salento, la Romagna, le Dolomiti del Trentino e la Sardegna.

Si comincia dal Salento, lungo un itinerario che partendo da Lecce e arrivando a Santa Maria di Leuca, porterà i telespettatori lungo le coste adriatiche e verso la costa ionica fra Gallipoli e le cosiddette "Maldive del Salento". Guest star della puntata i Sud Sound System, con le loro sonorità tipiche del territorio.





E La chiamano Estate: dove vederlo

E la chiamano estate va in onda su Rai2 alle 23.05 ma anche in livestreaming su Raiplay, rimanendo disponibile anche dopo la messa in onda sullo stesso portale.





E La chiamano Estate: Second Screen

Si potrà commentare E La chiamano Estate dai social di Rai2: