The Cw, i supereroi delle serie tv nei poster con la mascherina (Foto)

Di Paolo Sutera martedì 4 agosto 2020

I supereroi protagonisti delle serie tv The Cw, come The Flash, Black Lightning, Legends of Tomorrow e Supergirl, compaiono in alcuni poster in cui indossano la mascherina, per sensibilizzare anche il pubblico più giovane ad indossare il dispositivo di protezione

Se l'utilizzo della mascherina è entrato ormai da qualche mese nella vita di tutti i giorni, sarà inevitabile che, come in una sorta di riflesso della realtà sulla finzione, vedremo anche i personaggi di alcune serie tv indossare questo dispositivo di protezione nella prossima stagione.

C'è, però, chi si è già portato avanti: sono i supereroi protagonisti delle serie tv Dc Comics in onda su The Cw: in una sorta di pubblicità progresso volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo della mascherina, i protagonisti di serie tv come The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow hanno posato con il loro solito costume, indossando però anche la mascherina.

Il messaggio è semplice, e ben lo spiega il claim di questa campagna: "I veri eroi indossano la mascherina", come a dire che se si vuole fare davvero la differenza non bisogna per fare avere competenze mediche o scientifiche, ma basta anche saper fare la propria parte e rispettare le regole tra cui, appunto, quella di uscire sempre con la mascherina ed indossarla laddove ci sia il rischio assembramenti.

Tutti gli show di The Cw e Dc Comics hanno aderito alla campagna: vediamo, così, Cress Williams (Black Lightning), Grant Gustin (The Flash), Caity Lotz (Sara in Legends of Tomorrow), Melissa Benoist (Supergirl), Courtney Whitmore (Stargirl) e Tyler Hoechlin (Superman & Lois, questa ordinata per la prossima stagione). C'è anche Beebo, il simpatico peluche diventato protagonista di una linea narrativa di Legends of Tomorrow.

Assente Batwoman, ma semplicemente perchè Javicia Leslie, la nuova protagonista dopo l'abbandono di Ruby Rose, deve ancora fare le prove costume e non è stato possibile farla partecipare a questa campagna, che cerca così di avvicinare il pubblico giovane ad una questione di estrema importanza.

Le immagini servono anche a mandare un altro messaggio: le produzioni delle serie tv sono al lavoro per riprendere al più presto le riprese in vista della prossima stagione. In particolare, The Cw ha deciso di far partire la nuova stagione vera e propria a gennaio, dando così più tempo ai vari set di lavorare agli episodi. Le serie tratte dai fumetti della Dc Comics sono girate a Vancouver, il che dovrebbe permettere una riapertura dei set più veloce, probabilmente già da questo mese.