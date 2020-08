Nadia Toffa, l'omaggio de Le Iene in onda su Italia 1 giovedì 13 agosto in prima serata (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 4 agosto 2020

Ad un anno esatto dalla sua morte, il programma di Italia 1 dedica uno speciale all'inviata e conduttrice

Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata pic.twitter.com/XMvCjdYtVo — Le Iene (@redazioneiene) August 3, 2020

Giovedì 13 agosto in prima serata su Italia 1 andrà in onda Le Iene per Nadia, ossia uno speciale in ricordo di Nadia Toffa, conduttrice e inviata della trasmissione, ad un anno esatto dalla sua scomparsa.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il creatore de Le Iene Davide Parenti ha spiegato:

È una puntata speciale in cui mostreremo tutte le cose belle che ha fatto con noi; dopo un anno il lutto è stato elaborato e volevamo far vedere chi era davvero Nadia, con i retroscena dei suoi servizi. Volevamo mostrare chi era davvero Nadia, gli scherzi che le facevamo. Era energia pura, si buttava nelle cose con curiosità senza pensare ai pericoli. Una fuoriclasse generosa e un'amica su cui contare. Per me era come una figlia.

Lo speciale ripercorrerà la carriera di Nadia, dai suoi servizi più famosi all'esperienza come conduttrice a OpenSpace, con l'aggiunta di video inediti di backstage, realizzati dai colleghi nel corso degli anni.

Dallo speciale sembrerebbero esclusi i video registrati da Nadia Toffa negli ultimi mesi della sua vita, che erano stati mostrati soltanto in piccola parte nella puntata del primo ottobre scorso, allorquando l'inviata e conduttrice fu omaggiata in studio dalla storica reunion in studio di tutti i personaggi che hanno caratterizzato le ventitré edizioni del programma di Italia 1.