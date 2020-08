Nuovo ponte Genova San Giorgio, dove seguire l'inaugurazione in diretta tv

Di Marco Salaris lunedì 3 agosto 2020

Tutti gli appuntamenti per seguire la cerimonia d'inaugurazione del nuovo viadotto autostradale.

Oggi, 3 agosto 2020, è il giorno dell'inaugurazione del Ponte "Genova San Giorgio" progettato dal senatore a vita Renzo Piano. Il nuovo viadotto autostradale sul fiume Polcevera sostituisce il Ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, si spezzò trascinando un tratto di circa 200 metri e causando la triste morte di 43 persone. Ad inaugurare il nuovo ponte sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Previsti anche gli interventi dell'architetto Renzo Piano, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del sindaco di Genova Marco Bucci e del Governatore della regione Liguria, Giovanni Toti.

Alta l'attenzione mediatica sull'evento, le reti generaliste e all-news seguiranno l'evento da vicino. A partire da Rai 1 che, con un'edizione speciale del Tg1 condotta da Filippo Gaudenzi e Nadia Zicoschi con Stefania Battistini e Giuseppe La Venia, documenterà l'inaugurazione minuto per minuto a partire dalle 18:15. Su Rai 2, il Tg2 delle 18:15 aprirà una finestra in diretta su Genova, così come il Tg3 delle ore 19.

Per quanto concerne Mediaset, il Tg4 sarà in onda già a partire dalle 18 con un lungo speciale. Studio Aperto, in onda regolarmente alle 18:20, si collegherà con il capoluogo ligure.

Le all news Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24 - che lungo questi 2 anni hanno raccontato la nascita di Ponte Genova San Giorgio - saranno sul posto per trasmettere le immagini della celebrazione in diretta.

In radio, Rai Radio 1 seguirà la cerimonia dalle 18:05 e ripercorrerà per tutto il giorno, nelle varie edizioni del GR1, la cronologia degli eventi: dalla tragedia, alle vicende giudiziarie fino alla ricostruzione del viadotto.