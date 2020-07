Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020

Di Marco Salaris venerdì 31 luglio 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

Il mese di Agosto spesso significa una tv spenta, scarna di contenuti inediti ma ricca di repliche che, semmai ce ne fosse bisogno di ribadirlo, vengono raddoppiate proprio durante il periodo più rovente dell'anno. Sulle reti Rai con la conclusione del travagliato campionato di calcio, dopo la lunga interruzione dovuta all'aggravarsi dell'emergenza Covid, anche le trasmissioni calcistiche si prendono la pausa prima di una ripresa più tarda rispetto al calendario cui siamo abituati.

Spostando l'attenzione sui prime time delle tre reti, tuttavia la Rai proseguirà la sua offerta d'intrattenimento in attesa del mese in cui la nuova stagione tv farà capolino. Scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

[AGGIORNATO FINO A SABATO 8 AGOSTO 2020]



Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 - Rai 1



Domenica: Fiction - Non dirlo al mio capo 2 (Replica)

Lunedì: Fiction - Il giovane Montalbano 2 (Replica)

Martedì: Fiction - Sorelle (Replica)

Mercoledì: Superquark

Giovedì: Film - (6/8) Sei mai stata sulla luna?

Venerdì: I migliori dei migliori anni con Carlo Conti

Sabato: Una storia da cantare - (1/8) Adriano Celentano, (8/8) Lucio Battisti.



Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 - Rai 2



Domenica: Telefilm - F.B.I.

Lunedì: Telefilm - Hawaii Five-O; N.C.I.S e The Blacklist

Martedì: Telefilm - Squadra Speciale Cobra 11

Mercoledì: Telefilm - Squadra Speciale Cobra 11; In seconda serata E la chiamano Estate con Federico Quaranta e Laura Forgia

Giovedì: Film - (6/8) Due donne e un segreto (1°TV); In seconda serata Telefilm - Blue Bloods (1° TV)

Venerdì: Film - (7/8) Il circolo degli inganni (1° TV)

Sabato: Film - (1/8) Lei è la mia pazzia (1° TV), (8/8) Il dottore vi ucciderà subito (1° TV)



Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 - Rai 3



Domenica: A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà (2/8 Riccardo Muti)

Lunedì: Miniserie - Bodyguard (1°TV)

Martedì: Film - (4/8) 50 Primavere (1° TV)

Mercoledì: Film - (5/8) Un fragile legame (1°TV)

Giovedì: 6/8 - In arte Mina

Venerdì: La grande storia con Paolo Mieli

Sabato: Film - (1/8) Per qualche dollaro in più, (8/8) Il buono, il brutto e il cattivo



Da segnalare inoltre: