Il gioco oscuro della seduzione, su Raidue, una scappatella dalle brutte conseguenze

Di Paolo Sutera venerdì 31 luglio 2020

Su Raidue va in onda Il gioco oscuro della seduzione, film-tv in cui la protagonista ha un'avventura con un giovane che si rivela essere molto pericoloso

Un'avventura da poco che diventa un vero e proprio incubo: è quello che succede alla protagonista de Il gioco oscuro della seduzione, film-tv che Raidue manda in onda questa sera, 31 luglio 2020, alle 21:20. Un thriller in cui la minaccia per una donna diventa una minaccia per tutta la famiglia.

Il gioco oscuro della seduzione, la trama

Il film-tv parte con un ragazzo che, su un ponte, punta una pistola contro una ragazza, davanti alla madre di quest'ultima. Per capire come si sia arrivati fin lì bisogna fare un passo indietro. Conosciamo così Stephanie Peterson (Gina Holden), scrittrice di romanzi da tempo in crisi con il marito Kevin (Corin Nemec), tant'è che i due si stanno separando. Non solo: la donna ha un blocco dello scrittore che le impedisce di lavorare.

Quando Kevin porta i due figli della coppia, Anna (Alexandria DeBerry) e Robby (Will Lunsford) in vacanza per il fine settimana, Stephanie accetta il consiglio dell'amica Shelley (Nellie Sciutto) di vivere un'avventura con un ragazzo, in modo da potersi sbloccare e scrivere.

Stephanie conosce così Brady Knight (Johnny Lee), 26enne che si dimostra subito interessato: i due vivono giornate di passione, che permettono alla donna di riprendere a scrivere e di ritrovare la sua vena creativa. Il ritorno di Kevin, però, cambia tutto: l'uomo vuole cercare di riprendere le redini del matrimonio, cosa che porta Stephanie a stroncare con Brady che, evidentemente, non la prende proprio bene.

Il giovane -che si scoprirà aver mentito sulla sua età- decide di perseguitare la donna, facendo leva anche su Anna e Robby. Stephanie si ritrova da sola: non può denunciare il giovane, perché vorrebbe dire ammettere la relazione extraconiugale. Brady, però, rincara la dosa, fino a minacciare anche Anna.

Il gioco oscuro della seduzione, curiosità

Il film-tv, il cui titolo originale è "One night stand", è andato in onda negli Stati Uniti, su Lifetime, per la prima volta nel 2018. La protagonista Gina Holden è comparsa in alcune serie tv, come Harper's Island e Blood Ties. Il regista, Brian Skiba, ha diretto anche altri film-tv, mentre l'autrice Anna Galvin ha anche recitato in alcuni show, come Van Helsing, Mr. Young e Smallville.

Il gioco oscuro della seduzione, streaming

E' possibile vedere Il gioco oscuro della seduzione in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.