Temptation Island è finito, Mediaset va in ferie per un mese

Di Massimo Galanto venerdì 31 luglio 2020

Le reti Mediaset vanno in vacanza, il palinsesto 'riapre' parzialmente il 31 agosto

Se da una parte Temptation Island ha posto le basi per settimane (o mesi?!) di talk più o meno vacui da consumare nei salotti televisivi (da Uomini e donne e a quelli di Barbara d'Urso), dall'altra l'ultima puntata del reality andata in onda ieri sera su Canale 5 ha sancito - come quasi sempre accaduto negli anni recenti - la chiusura per ferie di Mediaset.

Infatti, eccezion fatta per le partite di Champions League che eccezionalmente si disputeranno in piena estate (si parte venerdì prossimo con Juventus-Lione, il sabato spazio a Barcellona-Napoli, entrambe trasmesse in diretta su Canale 5), le prime serate delle reti Mediaset (Rete 4 compresa, visto che sono in vacanza anche i talk politici di prime time) saranno spente, non prevedendo nessun tipo di trasmissione o di evento, se non in replica.

La riapertura del palinsesto di Mediaset avverrà, di fatto, il 31 agosto prossimo, con l'accensione anche della importante fascia del preserale, che in Rai, invece, è più accesa che mai grazie a Reazione a Catena di Marco Liorni. Solo in quella giornata, infatti, tornerà in onda Caduta libera, dopo i mesi di replica di Avanti un altro prima e di The Wall dopo.

Insomma, a meno che non siate appassionati di Una vita o della soap rivelazione dell'anno Day Dreamer, il destino dei tasti 4,5 e 6 del telecomando è segnato: pieni di polvere, almeno per un mese.