Elisa Isoardi lancia un messaggio ad Antonella Clerici: "Spero che mi inviti nei suoi programmi"

Di Giulio Pasqui giovedì 30 luglio 2020

L'appello di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici.

Non si fermano i messaggi a distanza che Antonella Clerici ed Elisa Isoardi si continuano a scambiare attraverso le pagine dei settimanali. Ora è proprio quest'ultima a lanciare quello che è a tutti gli effetti un appello: "Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione. Mi dispiacerebbe proprio tanto se non lo facesse", ha detto la Isoardi sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.

Se La Prova del Cuoco non tornerà in onda a settembre, la fascia del mezzogiorno di Rai1 torna nelle mani di Antonella Clerici. E la Isoardi? Sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e più avanti, forse, condurrà il programma di medicina Check Up. "Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante", è l'invito finale della conduttrice.