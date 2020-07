Matrimonio A Prima Vista 7 USA: Bobby e Danielle genitori bis

Di Claudia Cabrini giovedì 30 luglio 2020

La coppia, incontratasi a Matrimonio a prima vista 7 USA, 16 mesi fa ha dato alla luce la primogenita Olivia Nicole. Presto però Bobby e Danielle diventeranno genitori bis.

Li stiamo conoscendo proprio in queste ultime settimane i protagonisti della settima stagione di Matrimonio A Prima Vista USA, format in onda su Real Time che racconta di tre matrimoni 'al buio', e di tre coppie che in poco tempo soltanto dovranno decidere se rimanere unite per sempre o divorziare entro fine programma. E se è vero che la settima edizione del docu-reality sia approdata in Italia soltanto ora e in prima visione assoluta, sappiamo anche però che negli States sia stata registrata qualche anno fa, nel 2018 in particolar modo.

Anche per questo, le coppie formate da Tristan e Mia, Danielle e Bobby e da Amber e Dave non hanno più segreti per gli spettatori più curiosi, che grazie ai social network e alla rete possono facilmente scoprire sin da subito quale fine abbiano fatto una volta terminato lo show. Se da una parte è sempre nostra intenzione non eccedere con gli spoiler, onde evitare di rovinarvi tutte le sorprese, dall'altra però non possiamo stavolta evitare di raccontarvi l'ultima novità.

Come avrete modo di scoprire voi stessi una volta terminata la messa in onda di Matrimonio A Prima Vista 7 USA, Danielle e Bobby capiranno di amarsi davvero e di voler proseguire la loro vita coniugale insieme. Notizia di soltanto poche ore fa? Danielle e Bobby stanno aspettando un secondo bebè, e diventeranno quindi genitori bis.

30 anni lei e 27 lui all'epoca della loro partecipazione al programma, Danielle e Bobby è proprio a Matrimonio A Prima Vista 7 USA che capiranno di essere fatti l'una per l'altro. Anche per questo, una volta terminato il loro percorso in televisione, andranno immediatamente a vivere insieme, intraprendendo di fatto una vita di coppia che li porterà a diventare presto una vera famiglia in senso lato. Soltanto 16 mesi fa, Danielle e Bobby hanno così dato alla luce la loro primogenita, Olivia Nicole. La piccolina, però, presto diventerà sorella maggiore.

Soltanto ieri sera, Danielle e Bobby, ospiti del talk-show americano Couples Cam, hanno infatti rivelato di aspettare un secondo bebè, che dovrebbe nascere il prossimo gennaio. Danielle starebbe aspettando un bel maschietto, anche se - dice - è ancora presto per parlare. Sul suo profilo Instagram, inoltre, Danielle ha spiegato:



"Siamo molto felici e grati di potervi comunicare che presto accoglieremo un nuovo membro in famiglia. Olivia ha cambiato e stravolto le nostre vite nella maniera più positiva tra tutte, e noi non vediamo l'ora di darle un fratellino [...] Bobby ed io abbiamo tanto desiderato avere un secondo bambino, e ora siamo molto curiosi di scoprire che coppia formerà insieme ad Olivia!"

Nel corso della sua prima gravidanza, Danielle aveva riscontrato molti problemi, ed era anche stata ricoverata ripetutamente in ospedale a causa di alcune complicazioni per poi scoprire di soffrire di preeclampsia. Scriveva sempre su Instagram di aver vissuto, con Olivia Nicole, una gravidanza turbolenta e segnata da molte preoccupazioni - ma fortunatamente terminata nel migliore dei modi. Per ora, tuttavia, la sua seconda gravidanza starebbe procedendo in modo assolutamente regolare. Non possiamo che rivolgere i nostri più cari auguri ai due futuri mamma e papà... Bis!