Antonella Elia e Manila Nazzaro, dopo Temptation Island cosa c'è?

Di Massimo Galanto venerdì 31 luglio 2020

Ecco i prossimi impegni televisivi delle due protagoniste dell'edizione di Temptation Island finita ieri

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Tra le protagoniste dell'edizione che ha fatto il pieno di ascolti anche Antonella Elia e Manila Nazzaro.

La prima ha deciso di lasciare il fidanzato Pietro Delle Piane al falò di confronto, salvo poi ripensarci un mese dopo. Alla fine però, dopo aver risentito le frasi dell'attore nei suoi confronti, ha spiegato di volersi prendere del tempo per decidere.

La seconda - tra le più apprezzate sui social - è uscita dal gioco mano nella mano con il suo Lorenzo Amoruso, strappandogli la promessa di un trasferimento quasi definitivo da Firenze a Roma.

Ma cosa ne sarà di Antonella Elia e di Manila Nazzaro, in termini di impegni televisivi, da oggi? Secondo quanto risulta a Blogo, la Elia sembrava destinata al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Pupo. L'accordo tra la showgirl e la produzione non sarebbe però ancora stato definito, ma di certo l'intenzione di Alfonso Signorini è da tempo quella di averla nel cast.

Per quanto concerne la Nazzaro, invece, c'è una certezza, ossia E la chiamano estate, nuovo programma di Rai2 in onda in seconda serata. L'ex Miss Italia prenderà parte alle ultime due puntate (in onda il 19 e 26 agosto, con protagoniste, rispettivamente, la Sardegna e la Romagna), mentre le prime due (in onda il 5 e il 12 - giorno in cui è prevista la conclusione delle registrazioni) vedranno al fianco di Federico Quaranta l'ex professoressa dell'Eredità Laura Forgia.

La Nazzaro, inoltre, continuerà con il suo impegno a Radio Zeta, l'emittente del gruppo Rtl 102.5, dove tornerà al microfono da fine agosto, in diretta dagli studi di Roma.