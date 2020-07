Manuela Arcuri verso Tale e quale show (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 29 luglio 2020

Indiscrezioni sulla partecipazione dell'attrice al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti

In queste ore Carlo Conti e il suo gruppo di lavoro sta chiudendo il cast della nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì 18 settembre su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente fatta per la presenza di Manuela Arcuri, tra i concorrenti del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

Il nome dell'attrice era stato accostato a Tale e quale show già alcuni giorni fa da BubinoBlog. In quell'occasione era stata messa in evidenza la risposta fornita dalla Arcuri a chi su Instagram le chiedeva se avesse lasciato la televisione:

Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese.

La Arcuri negli ultimi anni ha messo da parte la sua carriera da attrice (nel 2017 Il bello delle donne... alcuni anni dopo), per dedicarsi a suo figlio. Il suo ritorno sul piccolo schermo è stato all'insegna di programmi come il Grande Fratello (opinionista nel 2014) e Ballando con le stelle (in gara nella scorsa edizione). Adesso è la volta di Tale e quale show?