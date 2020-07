Una coppia in affari? La coppia è scoppiata. Tarek sposa un'altra.

Di Claudia Cabrini lunedì 27 luglio 2020

La coppia in affari della tv... Non è più una coppia. A sorpresa, lui ora sposa un'altra.

Li ricorderete come i felici coniugi in affari Tarek El Moussa e la moglie nonché mamma dei suoi splendidi bimbi Christina Anstead, protagonisti del docu-reality firmato HGTV Una coppia in affari, spesso trasmesso in replica anche su Cielo.

Come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi, tra i due ci sarebbe stata aria di crisi da tempo. Tuttavia, ora arriverebbe la conferma ufficiale anche dalle pagine social di Tarek, che avrebbe pubblicamente dichiarato di aver chiesto in sposa Heather Rae Young, la sua nuova compagna.

Per chi non dovesse ricordarselo, eravamo stati noi per primi a raccontarvi che le cose tra Tarek e Christina si stessero mettendo male. La coppia, infatti, stava vivendo una profonda crisi da tempo, crisi che come avevamo appreso da diversi magazine americani sarebbe scaturita nel corso dell'ultima gravidanza di Christina, che nonostante la maternità e i sintomi poco piacevoli che questa comporta durante la gravidanza, era comunque stata obbligata dal marito e dalla produzione del programma a registrare le puntate di una delle ultime stagioni del format, nonostante tutto. Come raccontato dal magazine People, infatti Christina aveva sofferto molto, anche psicologicamente nel corso della sua ultima gravidanza a causa del forte stress che le era stato provocato dallo show. Da lì, le cose tra lei e il marito avrebbero iniziato a rovinarsi per sempre, portando - scriveva People - anche Tarek a diventare aggressivo con la moglie (ricordiamo infatti che sempre People avesse scritto che in una notte di mezza estate a casa di Tarek e Christina fossero arrivati improvvisamente i poliziotti a causa delle forti grida della moglie sentite dai vicini. Tutto si era però risolto con una multa per schiamazzi notturni, anche se i vicini erano certi che Tarek quella stessa notte fosse stato violento in casa).

Così, se la notizia che Tarek e Christina fossero in crisi è trapelata soltanto a diversi mesi dalle ultime stagioni del programma, che ha proseguito con le registrazioni come se niente fosse, nascondendo ai telespettatori che tra i due affaristi il matrimonio fosse ormai arrivato al capolinea, è soltanto da qualche settimana a questa parte e in particolar modo dalla primavera che ci è anche chiaro che i due abbiano divorziato e da tempo. Fino allo scorso marzo, di fatto, non se ne sapeva nulla, ed era ovviamente interesse del programma stesso fingere che tra i due le cose andassero ancora a gonfie vele.

Ora però Distractify.com svela il misfatto; Tarek El Moussa avrebbe già chiesto la mano di un'altra donna, Heather, che ha accettato e che presto diverrà sua moglie. Di lei sappiamo che sia vegana, e che presto potrebbe debuttare in tv. Tarek, infatti, vorrebbe ora ideare un nuovo docu-reality sempre a tema immobiliare con la nuova moglie al suo fianco. La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta solo in seguito all'incontro segreto tra Tarek e i genitori di Heather. Il ragazzo avrebbe chiesto la mano di Heather solo dopo aver ricevuto l'ok dai suoi genitori. Heather, spiega sempre Distractify, avrebbe inoltre già conosciuto i due figli di Tarek e Christina e sarebbe pronta a far loro da madrina.