Assediati in casa, su Raidue la salvezza arriva via telefono

Di Paolo Sutera sabato 25 luglio 2020

Su Raidue va in onda il film Assediati in casa, in cui una donna ed il figliastro finiscono nel bersaglio di alcuni ladri che vogliono fare irruzione nella loro casa

Un altro thriller con al centro l'invasione in casa propria di un gruppo di malintenzionati: è quello che propone Raidue questa sera, 25 luglio 2020, alle 21:20, con Assediati in casa, storia di una donna e del suo figliastro costretti a combattere nella propria abitazione con una banda di criminali.

Assediati in casa, la trama

E' una giornata come tante altre, per la protagonista Chloe (Natasha Henstridge). La donna vive con il marito ed il figlio di quest'ultimo, Jacob (William Dickinson), in una bellissima villa su un'isola remota. Il marito, però, è lontano da casa: Chloe si ritrova così a doversi occupare da sola del ragazzino, che mal sopporta la presenza della donna nella sua vita ed in quella del padre.

Un giorno, mentre ospita in casa l'amica Alice (Johannah Newmarch), Chloe sente degli strani rumori provenire da fuori casa. Quando Alice va a controllare, questa viene uccisa da delle persone che, indossando delle maschere veneziane, vogliono fare irruzione in casa.

Chloe riesce a barricarsi dentro con Jacob, ma la situazione rischia di precipitare: il gruppo, capitanato da Heflin (Scott Adkins), sembra avere un obiettivo, ovvero il contenuto della cassaforte del marito di Chloe, dentro cui dovrebbe esserci qualcosa dal valore inestimabile.

Alla donna non resta che affidarsi al sistema di sicurezza della casa, gestito a distanza da Mike (Jason Patric). Quando, però, la connessione con il sistema inizia a vacillare, sarà proprio Mike l'unico a poter salvare Chloe e Jacob: i due dovranno seguire alla lettera le sue indicazioni per sfuggire alle grinfie dei ladri.

Assediati in casa, curiosità

Il film è uscito nel 2016 negli Stati Uniti con il titolo "Home Invasion", per la regia di David Tennant. A scrivere la sceneggiatura, invece, è stato Peter Sullivan, la cui carriera si suddivide principalmente in film-tv a tema natalizio e film-tv thriller.

Assediati in casa, streaming

E' possibile vedere Assediati in casa in streaming andando sul sito ufficiale della Rai oppure sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.