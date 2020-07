90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni - Avery e Ash

Di Claudia Cabrini domenica 26 luglio 2020

Questa sera conosceremo la coppia di futuri sposi Avery e Ash. Ecco qualche rumors che li riguarda.

Tornerà questa sera in prima serata a partire dalle 21:30 su Real Time il seguitissimo 90 Giorni Per Innamorarsi, in uno spin-off speciale, il Prima dei 90 Giorni, capace di raccontare l'attesa dei futuri sposi su quello che sarà il loro grande giorno americano.

Protagonista di questo nuovo episodio anche la coppia formata da Avery e Ash, 32 anni lei con un matrimonio alle spalle e dei figli avuti dal suo precedente compagno, e 38 anni lui, statunitense brizzolato che ha incontrato Avery in internet e che soltanto dopo mesi di relazione a distanza è finalmente riuscito a incontrarla anche di persona, una volta che lei per prima si è decisa a volare dall'Australia fino agli States. Se ciò che vedremo questa sera all'interno del programma verterà di fatto sulla loro relazione ancora agli esordi, e su quanto accaduto tra i due ben prima del loro ipotetico matrimonio, è qualche rumors sulla coppia che vorremmo svelarvi invece noi. Evitando gli spoiler per non rovinarvi alcuna sorpresa, vorremmo però raccontarvi come Ash definisca la sua Avery, e viceversa.

Come avrete modo di scoprire, infatti Ash di professione coach è sempre circondato da ragazze giovani, single e carine e questo ha più volte comportato diverse insicurezze nella coppia, soprattutto per Avery che del suo fidanzato è sempre stata gelosissima. Dal canto suo, Ash ha raccontato a Screenrant.com di aver conosciuto molto bene la giovane Avery nel tempo, e di aver quindi capito che la ragazza abbia un bel caratterino. Secondo Ash, infatti, i litigi di coppia sarebbero sempre scaturiti dalla gelosia di lei, ma non solo; anche e soprattutto dalle sue insicurezze nei confronti degli uomini in generale, e dalla sua impulsività. Un altro particolare? Il fatto che in una recente trasmissione televisiva americana, nella quale Ash è apparso in qualità di ospite per parlare proprio del suo rapporto con Avery, il conduttore dello show gli abbia letteralmente chiesto: "Cosa ne pensi dei problemi mentali della tua compagna?" lasciando di fatto Ash sbigottito.

Negli States, infatti, gli episodi che vedremo nelle prossime settimane in Italia sono già stati trasmessi da tempo, e anche per questo della coppia formata da Avery e Ash si sa ormai tutto. A domanda del conduttore tv, Ash ha però risposto difendendo la fidanzata: "Lei è semplicemente impulsiva", avrebbe detto, senza citare le debolezze alle quali aveva già fatto accenno al magazine Screenrant. Nel corso della chiacchierata, inoltre, sarebbe anche uscito che Avery non avrebbe la custodia cautelare della sua figlia più grande, avuta da una precedente relazione. La cosa, di recente, l'avrebbe destabilizzata parecchio facendole rischiare la depressione. Insomma, un periodo non facile per entrambi, ma non vogliamo rovinarvi alcuna sorpresa e anche per questo, per il momento, non ve ne racconteremo di più. Questa sera avrete modo di conoscere Avery e Ash anche voi. Dalle 21:30 su Real Time.