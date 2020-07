Come sorelle, le anticipazioni della terza puntata

Di Paolo Sutera mercoledì 22 luglio 2020

Le anticipazioni della terza puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda su Canale 5 con protagoniste tre sorelle che non sapevano l'una dell'esistenza dell'altra

Minacce, rivelazioni e ritorsioni: c'è di tutto nella terza puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda questa sera, 22 luglio 2020, alle 21:20 su Canale 5. Le tre protagoniste sono divise da vari problemi, ma unite nel tentativo di affrontarli insieme.

Le anticipazioni della terza puntata

(Seçkin Özdemir), figlio di Tekin (Yurdaer Okur), passa da sospettato ad accusato dell'omicidio del padre e per questo viene arrestato. In mancanza di prove che ne dimostrino la colpevolezza, però, l'uomo viene rilasciato, con l'obbligo di non abbandonare la città.

Cahide (Ece Uslu), intanto, è disperata ed accetta la proposta di Cemal (Emre Kınay), ovvero sposarlo perché lui smetta di tormentare le sue tre figlie. Ma Gulistan (Çiçek Acar) avverte la donna che il suo piano è ben differente: per questo, decide di rifiutare la proposta.

Azra (Özge Özacar), invece, incontra per caso a Smirne Cilem (Elifcan Ongurlar): quest'ultima le giura vendetta. İpek (Sevda Erginci), infine, anche grazie all'aiuto di Refik (Melih Selçuk), è certa di aver trovato un modo per pagare la prima delle tre rate del debito contratto da Tekin, vendendo dell'olio. Ma Cemal, arrabbiato con Cahide per aver rifiutato la sua proposta, si vendica facendo bruciare tutto l'olio e mettendo nei guai la ragazza.

Come sorelle, streaming

E' possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.