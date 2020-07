5 Gemelle Sotto Un Tetto: Adam e Dannielle hanno divorziato?

Di Claudia Cabrini martedì 21 luglio 2020

I coniugi Busby sarebbero stati definiti 'irrequieti' dagli stessi spettatori del programma, che a più riprese si sono chiesti se Adam e Dannielle stessero ancora insieme oppure no

Sarebbero in molti ad aver notato, nel corso dell'ultima stagione di 5 Gemelle Sotto Un Tetto trasmessa anche in Italia su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), che i rapporti tra i coniugi Busby si stessero increspando, e anche per questo a molti fan, non solo della coppia ma anche del programma, sarebbe sorto il dubbio. Adam e Danielle, genitori a tempo pieno delle loro 5 gemelline nonché della primogenita di poco più grande, protagoniste dell'omonimo docu-reality di lifestyle, stanno ancora insieme oppure no? Hanno davvero divorziato?

Ve lo raccontiamo oggi perché sul web, nelle scorse settimane e più precisamente a pochi giorni dalla fine di giugno, sarebbero apparsi i primi rumors in merito. Su Instagram in particolar modo, le fanpage del programma originariamente chiamato Outdaughters si sarebbero infatti concentrate sul rapporto che legherebbe al momento Adam e la moglie, senza risparmiarsi dall'assalire i due coniugi anche con commenti poco garbati, tutti volti a sottolineare un comportamento un po' troppo scontroso e pretenzioso da parte di Dannielle nei confronti del marito, Adam, che - come sottolinea anche un fan con un lungo commento online, "dovrebbe essere molto meno severa con il marito e lui farebbe meglio a dirle di smettere".

I gossip sul difficile rapporto di quella che all'occhio delle telecamere ha sempre cercato di apparire come una solida e stabile coppia di coniugi americana, si sono rincorsi a tal punto da far intervenire i due diretti interessati, che a diversi magazine hanno rivelato di stare ancora insieme, e di essere più innamorati che mai. I sospetti dei fan nascevano anche e soprattutto a seguito di alcuni post Instagram pubblicati dallo stesso Adam sul suo profilo online, nei quali si apriva coi fan ammettendo che durante le registrazioni della settima stagione di 5 Gemelle Sotto A Un Tetto, registrazioni avvenute a inizio aprile 2020 negli States, le difficoltà per la famiglia siano aumentate, anche e soprattutto perché le piccole stanno crescendo, dimostrandosi irrequiete, molto vivaci e ogni giorno di più. La crisi vera e propria, spiegava sempre Adam, era stata vissuta dalla famiglia intera nel momento in cui anche negli Stati Uniti era entrato in vigore l'obbligo di quarantena.

Come ben saprete, sono molte le coppie scoppiate nel corso degli ultimi mesi, anche a causa della difficoltà di ritrovarsi insieme per 24 al giorno sotto lo stesso tetto in una situazione sicuramente inusuale quale quella dettata dalla pandemia appena affrontata. C'è da immaginarsi che vivere la quarantena con 5 gemelline e una bimba di poco più grande, abbia forse aumentato le difficoltà della famiglia Busby che tuttavia, come raccontato pochi giorni fa da Distractify.com sarebbe ancora unita come un tempo e forse di più. Come spiegato dallo stesso magazine, infatti:



"Adam e Dannielle si sono incontrati quando erano molto giovani, e le crisi tra loro, nel corso del tempo, ci sono state. Tuttavia, la loro grande fede li ha sempre tenuti uniti riuscendo a fargli superare anche le più grandi difficoltà. Nel tempo, Adam e Dannielle hanno sempre fatto più fatica a ritagliarsi del tempo per loro, per coltivare il loro rapporto di coppia e la loro intimità. Ultimamente, però, si sono ripromessi di tornare ad uscire a cena, loro due da soli, più spesso, e di continuare a vivere la vita in famiglia con maggiore serenità".

Insomma, di fatto qualche acquazzone sembrerebbe esserci stato, perciò i fan non avevano poi sbagliato del tutto nell'ipotizzarlo. Tuttavia, anche i diretti interessati al momento hanno smentito di essersi mai avvicinati all'idea del divorzio. Starebbero ancora insieme e si amerebbero più che mai. Tutto è bene quel che finisce bene.