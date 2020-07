Del Piero show a Sky. Va in onda in costume e si fa la barba durante la pausa

Di Massimo Falcioni martedì 21 luglio 2020

A Sky Calcio Show un Alessandro Del Piero in grande spolvero ammette a fine puntata di aver realizzato il collegamento in costume. E svela: "Durante la pausa ho fatto la barba"

Sopra camicia, sotto costume e piedi scalzi. Vantaggi dello smart working, di cui usufruisce anche Alessandro Del Piero, collegato con Sky Calcio Show direttamente dalla casa di Los Angeles.

A svelare il segreto è a fine puntata Alessandro Bonan, che convince l’ex capitano bianconero ad alzarsi in piedi e a mostrarsi per intero. E Del Piero si presta, dimostrando autoironia e capacita di prendersi in giro.

Sempre Del Piero, nel pre-partita di Juventus-Lazio si era presentato con la barba incolta, che però sparisce nel post-gara, provocando la reazione divertita dei presenti. “Quando mi sono collegato la prima volta era prestissimo – svela l’ex attaccante – poi in mattinata con calma mi sono sbarbato”. Quindi ha chiesto di lanciare un sondaggio per decidere se farla ricrescere o no.

Un Del Piero in formissima, insomma, che in questa versione notturna di Sky Calcio Show offre le sue performance migliori, in un contesto che evidentemente lo rende particolarmente ispirato.