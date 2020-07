Claudia Gerini al lavoro su un varietà tv musicale al femminile

Di Marco Salaris lunedì 20 luglio 2020

L'attrice a La Gazzetta del Mezzogiorno rivela di essere pronta per arrivare in tv con uno show tutto al femminile.

C'è tanto lavoro da riprendere in mano anche per Claudia Gerini. L'attrice è pronta per rituffarsi in mille impegni che la vedranno davanti alla cinepresa con tre film che girerà rispettivamente con Edoardo Leo (Lasciarsi un giorno a Roma), Salvatore Allocca (Mancino Naturale) e Paolo Costella (Per tutta la vita). Arriverà anche un documentario che si intitolerà Illuminate e che sarà dedicato ad Alda Merini.

Per quanto concerne i lavori televisivi ci sarà da attendere, ma un progetto a tutto varietà: Giraffe. La stessa attrice lo dichiara tramite le colonne della Gazzetta del Mezzogiorno:



Un lavoro che ho molto a cuore e a cui sto lavorando con molta lentezza. Sto scrivendo questo show insieme a Michela Andreozzi e in cui dovrebbero essere coinvolte anche Paola Minaccioni e Lucia Ocone.

L'attrice anticipa che lo show in rosa sarà all'insegna della musica: "Classico e comico allo stesso tempo". Spiega qual è il senso del titolo del programma: "Deriva da come erano chiamati negli anni cinquanta e sessanta i microfoni tv di scena" e aggiunge che Giraffe sarà composto in quattro puntate "dedicate, di volta in volta, a showgirl e attrici del passato come Franca Valeri ed Antonella Steni, con tanto materiale di repertorio e tanta musica".

Sconosciuta al momento la rete che ospiterà il varietà, magari una delle tre reti Rai?