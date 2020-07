La seconda casa non si paga mai: che fine ha fatto Matt Blashaw?

Di Claudia Cabrini lunedì 20 luglio 2020

L'impresario, dopo 10 anni in tv, ha deciso di tornare ad occuparsi di ciò che gli riesce meglio: costruire, ristrutturare, ma anche vendere e affittare case da sogno.

Un programma sempre incentrato sull'immobiliare quello condotto da Matt Blashaw, uno dei volti noti di Home & Garden TV nonché host personality celeberrima negli States. Ma, esattamente di cosa e di chi stiamo parlando? De La seconda casa non si paga mai, titolo originario Vacation House For Free, in questi ultimi giorni nuovamente in replica sul canale HGTV che troviamo al 56 del digitale terrestre (lo avevamo già visto però anche su DMAX). Un format un poco diverso rispetto agli altri, che racconta di fatto di quali affari e di quanta rendita si possa ottenere dall'acquisto di una seconda casa interamente pensata per affitti di breve periodo, ossia per le vacanze (degli altri).

Il conduttore Matt Blashaw, anche impresario oltre che realtor in California, e scelto dalla rete HGTV proprio perché volto noto del mercato immobiliare negli Stati Uniti, ha visto ingigantire la sua fama grazie alla televisione attraverso il format che ha condotto per ben 3 stagioni consecutive, nonostante in precedenza avesse già lavorato sul piccolo schermo in ruoli diversi. Ma ad oggi, che fine ha fatto? Lavorerà ancora nel mondo dello spettacolo o sarà tornato a condurre una vita lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere?

Come apprendiamo dal suo portale web, ad oggi Matt Blashaw sembrerebbe aver abbandonato la televisione per tornare a lavorare a tempo pieno nel ruolo che più gli compete; quello di agente immobiliare. Tuttavia, quella in tv per lui è stata una delle esperienze più formanti della sua vita, come spiega lui stesso sul suo sito web:



"Molti di voi mi conosceranno come l'impresario della tv che ha lavorato sul piccolo schermo per più di 10 anni. Quello che però tanti tra voi ancora non sapranno, è che la mia carriera nell'immobiliare sia nata molto prima, e per la precisione più di 20 anni fa. Ho iniziato a costruire case da piccolo, con il mio papà, diventando un vero impresario soltanto raggiunta la maggiore età. Nel 2007 ho avviato la mia carriera da agente immobiliare in California, ed è così che sono arrivato in tv. Mi è stata data la possibilità di condividere con il pubblico da casa tutto ciò che avevo imparato sul costruir case nei 20 anni precedenti, per me è stata un'occasione inaspettata e della quale ho amato tutto, fino all'ultimo istante".

Ed è proprio con queste parole che Matt spiega che i clienti siano da conquistare ogni giorno, e che lui sia sempre alla ricerca di nuove avventure immobiliari perché "Fare business non significa soltanto raggiungere nuovi obiettivi, ma continuare anche a mantenere quelli che hai già conquistato in passato".

E a chi gli chiede se rifarebbe tutto da capo, Matt Blashaw risponde:



"Non ci sarebbe niente che se tornassi indietro non rifarei. Tutto quel che mi è accaduto mi ha aiutato a trasformarmi nella persona che sono oggi. Tutti i miei successi e tutti i miei fallimenti mi hanno formato facendomi diventare l'immobiliarista esperto che si differenzia dagli altri che tutti conoscete".

Come possiamo notare anche dal suo profilo Instagram personale, dove Matt è seguito quasi da 20,000 persone, ad oggi l'impresario è tornato a dedicarsi completamente al suo lavoro, e alla famiglia. Blashaw ha infatti una splendida moglie, Lindsay, e un bimbo di quasi tre anni, di nome Jack William. Negli Stati Uniti, Matt aveva condotto anche altri docu-reality di successo internazionali tra i quali Money Hunters, Project Xtreme e Yard Crashers, mai approdati tuttavia sulla televisione italiana.