Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda

Di Paolo Sutera sabato 18 luglio 2020

Su Raidue va in onda Incubo biondo, film-tv in cui la protagonista Elle cerca vendetta contro Caroline, colpevole secondo lei di aver causato la distruzione della sua famiglia

Anche le brevi relazioni extraconiugali possono avere effetti devastanti e portare alla follia. O almeno così è in Incubo Biondo, il film-tv che Raidue propone questa sera, 18 luglio 2020, alle 21:20. Una storia che parte nove anni prima e che si conclude con un perfido piano che sembra andare a segno.

La trama

Come detto, il film-tv parte con un flashback: nove anni prima James (Kenneth Miller) e Margo Fawcett (Jade Kammerman) stanno litigando a causa del tradimento di lui, che ha avuto una relazione con Caroline Winters (Ashley Scott), donna che hai tempi era in crisi con il marito Sam (Cru Ennis).

Elle (Tiera Skovbye), figlia della coppia, sente i genitori litigare, ma non può prevedere cosa sarebbe successo di lì a breve: all'ennesimo insulto di James, che definisce la moglie alcolizzata, la donna estrae una pistola, spara al marito e poi a se stessa, suicidandosi. Da quel momento Elle, che vivrà fino ai 18 anni con la zia, medita vendetta contro colei che ha causato il litigio, ovvero Caroline.

Si arriva così nel presente: Elle, adulta, perseguita Caroline ed il marito, riuscendo a diventare amica della donna. La giovane ottiene anche la possibilità di usufruire della dependance nella casa di Caroline e Sam, il che la avvicina ancora di più al suo obiettivo.

Gettate via le medicine che assumeva, Elle diventa senza freno: non solo riesce ad allontanare Logan (Johnny Visotcky), figlio della coppia, da Becca (Sienna Noelle Peeples), ma fa in modo che Sam si rimetta in contatto con Beth Smith (Sarah Minnich), la donna che l'uomo frequentava ai tempi della crisi con Caroline e che causò, a sua volta, il tradimento di quest'ultima proprio con il padre di Elle.

Il suo piano risulta ormai chiaro: Elle vuole distruggere le vite di Caroline, Sam e Beth, considerandoli artefici della distruzione della sua famiglia, e fare in modo che Logan, nel vedere la propria famiglia rovinata, provi quello che anni prima aveva provato lei.

Curiosità

Incubo biondo è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 2 settembre 2017, con il titolo "One Small Indiscretion". Nel cast, da evidenziare la presenza di Ashley Scott, vista in serie tv come Unreal e Jericho, e di Tiera Skovbye, presente in alcuni episodi di C'era una volta e di Riverdale (dove interpreta Polly Cooper).

Incubo biondo, streaming

E' possibile vedere Incubo biondo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.