Analisi Auditel della serata di mercoledì 16 luglio 2020

Di Hit venerdì 17 luglio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.

L'access time vede al comando la curva di Techetechetè fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Paperissima sprint che scorre poco sotto per poi chiudere in solitaria al comando al 20% di share. Le curve dei talk In onda e Stasera Italia scorrono attorno al 5% di share.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 con il varietà Temptation island al comando attorno al 20% di share, con la curva blu delle repliche di Che Dio ci aiuti piatta sulla linea del 10% di share. Tutte le altre curve si mischiano attorno alla linea del 5% di share.

La seconda serata vede la curva arancione di Canale 5 che vola ancora più in alto fin verso il 34% di share ben oltre la mezzanotte con il varietà Temptation island, mentre la curva blu del seguito della replica della fiction Lux con Elena Sofia Ricci che si alza fin verso il 15% di share. Risibili gli ascolti delle altre reti fin sotto la soglia del 5% di share.

