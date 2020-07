Dr Jeff: Animali Da Salvare: il veterinario è guarito dal cancro

Di Claudia Cabrini giovedì 16 luglio 2020

Era affetto dal cancro ma ha continuato a registrare le puntate del suo show senza dir niente a nessuno. Ora il Dottor Jeff Young è finalmente guarito

Si tratta di nientemeno che di uno dei programmi televisivi di punta del canale DMAX, e riesce a conquistare anche i cuori dei telespettatori più temerari grazie alla sua elevata dose di... Tenerezza. Stiamo parlando di Dr Jeff: Animali Da Salvare, format medical ma veterinario che vede protagonista il Dottor Jeff Young, star del programma originariamente intitolato Dr Jeff: Rocky Mountain Vet e che molti tra voi conosceranno per essere riuscivo in impavede imprese di salvataggio di animali di piccola taglia che agli occhi dei meno esperti sembravano assolutamente spacciati.

Ciò che in pochi ancora sanno, però, è che mentre registrava le puntate di una delle ultime stagioni del programma, il Dr Jeff era anche impegnato in una battaglia assolutamente personale della quale non ha mai voluto far menzione a nessuno. Il veterinario originario degli States, infatti, è stato affetto da un linfoma sin dal 2014, e ha dovuto sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia prima di potersi finalmente riscoprire guarito del tutto. Come recentemente raccontato al portale online a stelle e strisce Cure Today, il Dottor Jeff Young è finalmente tornato in salute, e anche per questo ora è pronto a raccontare delle difficoltà che ha dovuto affrontare in passato, per dar forza ai malati come lui che troppo spesso si scoraggiano e faticano ad andare avanti.

Come raccontato dallo stesso Jeff Young,

"Il mio tumore è stato scoperto durante un normalissimo massaggio. Faccio karate e visito spesso il fisioterapista che, lavorando sulla mia schiena, si è immediatamente accorto che ci fosse qualcosa di strano. Sentivo una gran pressione sul petto e un forte dolore al braccio, perciò inizialmente il mio fisioterapista ha pensato che stessi avendo un attacco cardiaco. Appurato che non si trattasse di un infarto, sono stato ricoverato urgentemente presso la clinica più vicina e dopo vari esami ho avuto una triste conferma. Ero affetto da cancro, un tumore di 8 centimetri proprio vicino al cuore".

In alcune stagioni del programma, il veterinario ha poi deciso di rasarsi a zero, cosa sulla quale la moglie, insieme a lui davanti alle telecamere, ha più volte scherzato:

"L'ho fatto quasi per gioco, non volevo far vedere in tv che i capelli mi sarebbero caduti poco a poco. Mi sono rasato a zero fingendo di averlo fatto per moda, invece ero in chemioterapia da qualche settimana ma non volevo ancora comunicarlo pubblicamente".

Ora il Dottor Jeff sta bene ed è stabilmente guarito, nonostante debba continuamente sottoporsi a controlli di routine preventivi. Anche per questo ha deciso di raccontarsi al magazine Cure Today; per dimostrare di avercela fatta, e per infondere speranza anche nel cuore di tutti i suoi telespettatori.