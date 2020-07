Rai3, confermato "Le Ragazze" (ma senza Gloria Guida)

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

Gloria Guida esclusa dalla conduzione de "Le Ragazze".

Dal 25 settembre, su Rai3, torna uno dei format più apprezzati della terza rete: Le Ragazze. Giunto alla sua quinta stagione, il programma è pronto a tornare alle origini, ovvero senza una conduzione in studio. Se le ultime due stagioni erano state affidate alla grazia di Gloria Guida (una bella sorpresa in questo ruolo), con la prossima il programma tornerà ad affidarsi a un voice over.

Si legge nella cartella stampa: