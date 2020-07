Rai1, a dicembre torna "Affari Tuoi". Manca l'ufficialità sul conduttore

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

Sarà Marco Liorni a condurre il game?

Ora è ufficiale: torna Affari Tuoi. Dal 2 al 6 dicembre tornerà uno dei format storici di Rai1 con una formula rinnovata, un nuovo conduttore e un nuovo titolo (Affari Tuoi - La Riscossa). Si legge sulla cartella stampa: "Il programma presenterà dei nuovi elementi sia nel casting che nella conduzione, con un ritorno che quindi vuol essere una ripartenza e una nuova sperimentazione del game in prima serata. L'inizio è previsto per le 20.30. Gli elementi tipici del programma, come ad esempio il montepremi, sono in corso di rielaborazione per adeuarsi al mutato contesto di riferimento". Non c'è ancora nessuna ufficialità sulla conduzione, anche se le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavano di Marco Liorni.

L'ultima edizione del game è andata in onda nel 2017 con la conduzione di Flavio Insinna, che ha condotto le ultime quattro stagioni. Prima di lui si erano alternati Max Giusti, Antonella Clerici, Pupo e Paolo Bonolis. Dal 2017 in poi, l'access prime time della rete ammiraglia della Rai è stata territorio de I Soliti Ignoti - Il Ritorno.