Andrea Camilleri, il ricordo tv a un anno dalla scomparsa

Di Giorgia Iovane giovedì 16 luglio 2020

Andrea Camilleri è scomparso un anno fa e la Rai lo ricorda con una programmazione speciale.

Il 17 luglio 2019 moriva Andrea Camilleri: un anno dopo Sellerio pubblica il suo ultimo romanzo del ciclo Montalbano, "Riccardino", e la Rai inaugura una due giorni di programmazione in memoria dello scrittore, autore, regista che ha lavorato in azienda per anni regalando alcune della pagine più significative della storia di Viale Mazzini.

Si parte questa sera, giovedì 16 luglio, alle 18.30 su Rai Storia con lo Speciale “Andrea Camilleri. Vigàta nel cuore” per la regia di Flavia Ruggeri che ripercorre proprio la storia del Maestro, dagli inizi in radio per la Rai alle regie teatrali di Beckett, Ionesco, Adamov, di Eduardo De Filippo, dirigento poi anche alcune delle serie dell'epoca d'oro dello sceneggiato, come il Tenente Sheridan e Le inchieste del commissario Maigret. Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, inoltre, I Lunatici di Radio2 ricorderanno Camilleri trasmettendo un racconto biografico a lui dedicato.

Nel giorno del primo anniversario, poi, le reti Rai trasmetteranno uno spot dedicato, firmato da Direzione Creativa, oltre che puntellare il daytime con spazi riservati al suo ricordo. Su Rai1 in prima serata va in onda Il Giovane Montalbano - La stanza numero 2, mentre sabato 18, alle 8.30, il Caffè di Rai1, condotto da Roberta Ammendola e Pino Strabioli, aprirà la puntata nel ricordo di Camilleri.

Documentari e speciali anche su RaiPlay, che forse ha la migliore offerta con il documentario "Andrea Camilleri: io e la Rai", realizzato nel 2014 da Alessandra Mortelliti, e l'antologia delle Teche Rai "Camilleri Sono", un’antologia di sue apparizioni televisive. Una chicca da non perdere.